Grenlandija bi se odcepila od Danske

Grenlandski predsednik vlade Mute Egede je le nekaj tednov po izjavi Donalda Trumpa o ameriškem lastništvu in nadzoru nad Grenlandijo izrazil željo po tesnejšem sodelovanju Grenlandije z drugimi državami. "Čas je že, da sami naredimo korak in oblikujemo svojo prihodnost, tudi glede tega, s kom bomo tesno sodelovali in kdo bodo naši trgovinski partnerji," je dejal.

Gibanje za neodvisnost je v zadnjih letih na Grenlandiji doživelo razmah, deloma zaradi razkritij neprimernega ravnanja danskih oblasti v 20. stoletju, vključno s kampanjo za neprostovoljno kontracepcijo, ki se je začela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Grenlandija je bila do leta 1953 danska kolonija, zdaj je samoupravno ozemlje Danske, leta 2009 pa je z glasovanjem pridobila pravico zahtevati neodvisnost. Leta 2023 je grenlandska vlada predstavila svoj prvi osnutek ustave, poroča Reuters. "Zgodovina in trenutne razmere so pokazale, da naše sodelovanje s Kraljevino Dansko ni uspelo ustvariti popolne enakosti," je dejal Egede.

"Zdaj je čas, da naša država naredi naslednji korak. Tako kot druge države na svetu si moramo prizadevati za odstranitev ovir za sodelovanje – ki jih lahko imenujemo spone kolonializma – in iti naprej," je dejal. Dodal je, da bodo o neodvisnosti odločali prebivalci Grenlandije, vendar ni povedal, kdaj bi lahko potekal referendum.