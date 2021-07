Grenlandija ne bo več dovolila iskanja in črpanja nafte

Grenlandija je zaradi okoljskih pomislekov prenehala izdajati nova dovoljenja za iskanje in črpanje nafte ter plina, so sporočili iz tamkajšnjega ministrstva. Odločitev je ob upoštevanju vpliva iskanja in črpanja nafte ter plina na podnebje in okolje temeljila tudi na ekonomskih izračunih.

"Grenlandska vlada meni, da je cena iskanja in črpanja nafte previsoka," so ocenili na ministrstvu za mineralne surovine. Za ta korak so se odločili zaradi varovanja tamkajšnje narave, ribištva, turističnega sektorja in usmerjanja poslovanja k bolj trajnostnim potencialom. Na ministrstvu se sicer zavedajo, da ima Grenlandija še veliko neodkritih zalog nafte. A ministrica za naravne surovine Naaja H. Nathanielsen meni, da je za Grenlandijo bolje, da se usmeri v trajnostni razvoj in obnovljive vire energije. Minister za okolje in energijo Kalistat Lund je izpostavil, da trenutna vlada resno jemlje podnebne spremembe. "Posledice v naši državi lahko vidimo vsak dan. Pripravljeni smo prispevati k globalnim rešitvam v boju proti podnebnim spremembam," je dejal. "Prihodnost ni v nafti. Prihodnost pripada obnovljivim virom energije in kar se tega tiče, imamo veliko več za pridobiti," so prepričani v grenlandski vladi. Grenladnija sicer uradno spada pod Kraljevino Dansko, a večinoma deluje avtonomno.