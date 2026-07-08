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'Grenlandija ni naprodaj'

Ankara, 08. 07. 2026 08.10 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
N.V. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump še vedno ni "prebolel" Grenlandije, kar je dal jasno vedeti na vrhu Nata v Ankari. A Grenlandija ni naprodaj, je ob prihodu na vrh zveze Nato v Ankari poudarila danska premierka Mette Frederiksen.

Večmesečna diplomatska prizadevanja, s katerim so Danci ameriškega predsednika želeli odvrniti od zahteve po Grenlandiji, so očitno padla v vodo. Kmalu po prihodu v Ankaro je namreč izjavil, da "Grenlandija Danski ne koristi". "Danska v resnici ne vlaga denarja za pomoč Grenlandiji, vendar je ta zelo pomembna za Združene države. Obkrožajo jo kitajske in ruske ladje."

Sedež Arktičnega poveljstva na Grenlandiji
Sedež Arktičnega poveljstva na Grenlandiji
FOTO: AP

"Naše stališče je jasno od samega začetka: Grenlandija seveda ni naprodaj," je ob prihodu na vrh zavezništva poudarila Frederiksen in izrazila obžalovanje nad Trumpovim vztrajanjem pri prevzemu nadzora nad arktičnim otokom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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V zadnjih mesecih so se sicer težnje ameriškega predsednika po Grenlandiji nekoliko umirile. Tako grenlandske kot danske oblasti medtem vseskozi poudarjajo, da lahko samo Grenlandija odloča o svoji prihodnosti.

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KOMENTARJI11

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Sir Oliver
08. 07. 2026 09.28
Matr je zoprn tale trumpl. Ne odneha za boga ne.
Odgovori
+2
2 0
Tomaz Korosec
08. 07. 2026 09.25
Bolje, da je ne dobi. V kakšno smer gredo ameriške težnje, bomo na koncu še nasprotniki.
Odgovori
+3
3 0
strupzdravilo
08. 07. 2026 09.24
svoje sanje naj čimprej v krsto zapečati
Odgovori
+2
3 1
lokson
08. 07. 2026 09.19
Seveda se članke, kjer se pljuva Trumpa nikoli ne zaklene. Vse kar ni po godu agendi, pa zaklenjeno.
Odgovori
-5
2 7
cirenij
08. 07. 2026 09.30
Kako, da ne?! Saj pod i..ra...no...m je pa zabetoniran.
Odgovori
0 0
cirenij
08. 07. 2026 09.31
Veliko je na žalost zak..len..jeno!
Odgovori
0 0
SpamEx
08. 07. 2026 09.16
pacient
Odgovori
+3
6 3
Ricinus
08. 07. 2026 09.13
Trumpa ne zanima, če je naprodaj, saj je ne misli plačat
Odgovori
+8
8 0
bububu123
08. 07. 2026 09.12
Naj nekdo ustavi tega klovna! Iran, Grenladija, Venezuela... kaj je naslednje?
Odgovori
+7
10 3
Tomaz Korosec
08. 07. 2026 09.23
Kuba
Odgovori
+4
4 0
Primula1
08. 07. 2026 09.05
Pa dajte ga že usekat po prstih, kavboja neotesanega!
Odgovori
+9
11 2
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