'Grenlandija ni naprodaj'

Večmesečna diplomatska prizadevanja, s katerim so Danci ameriškega predsednika želeli odvrniti od zahteve po Grenlandiji, so očitno padla v vodo. Kmalu po prihodu v Ankaro je namreč izjavil, da "Grenlandija Danski ne koristi". "Danska v resnici ne vlaga denarja za pomoč Grenlandiji, vendar je ta zelo pomembna za Združene države. Obkrožajo jo kitajske in ruske ladje."
"Naše stališče je jasno od samega začetka: Grenlandija seveda ni naprodaj," je ob prihodu na vrh zavezništva poudarila Frederiksen in izrazila obžalovanje nad Trumpovim vztrajanjem pri prevzemu nadzora nad arktičnim otokom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
V zadnjih mesecih so se sicer težnje ameriškega predsednika po Grenlandiji nekoliko umirile. Tako grenlandske kot danske oblasti medtem vseskozi poudarjajo, da lahko samo Grenlandija odloča o svoji prihodnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.