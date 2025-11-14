Grenlandija omejila lastništvo nepremičnin za tujce

Zakon, ki bo veljal od 1. januarja prihodnje leto, so sprejeli z 21 glasovi za in šestimi vzdržanimi.

Tujci in tuja podjetja bodo lahko kupili nepremičnine ali pridobili pravico do rabe zemljišča na Grenlandiji samo v primeru, če bodo imeli najmanj dve leti stalno prebivališče na Grenlandiji in v tem času tam plačane tudi vse svoje davke. Zakon namreč določa, da lahko nepremičnine na otoku kupijo oz. pravico do rabe zemljišč dobijo danski državljani in podjetja iz Danske in njenih ozemelj, Grenlandije in Ferskih otokov.