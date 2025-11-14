Svetli način
Tujina

Grenlandija omejila lastništvo nepremičnin za tujce

Nuuk, 14. 11. 2025 14.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , L.M.
Komentarji
3

Grenlandski parlament je v četrtek sprejel zakon, ki omejuje pravico tujcev in tujih podjetij do lastništva nepremičnin na Grenlandiji. Zakon so poslanci sprejeli po naraščajočem interesu ameriških vlagateljev za ta velik arktični otok, ki si ga ameriški predsednik Donald Trump želi pridobiti.

Zakon, ki bo veljal od 1. januarja prihodnje leto, so sprejeli z 21 glasovi za in šestimi vzdržanimi.

Tujci in tuja podjetja bodo lahko kupili nepremičnine ali pridobili pravico do rabe zemljišča na Grenlandiji samo v primeru, če bodo imeli najmanj dve leti stalno prebivališče na Grenlandiji in v tem času tam plačane tudi vse svoje davke. Zakon namreč določa, da lahko nepremičnine na otoku kupijo oz. pravico do rabe zemljišč dobijo danski državljani in podjetja iz Danske in njenih ozemelj, Grenlandije in Ferskih otokov.

Grenlandija
Grenlandija FOTO: Shutterstock

Pred časom je sicer anketa danskega dnevnika Politiken pokazala naraščanje interesa ameriških vlagateljev za nakup nepremičnin na Grenlandiji.

Do večjega interesa ameriških vlagateljev prihaja po letošnji vrnitvi predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo. Trump je že večkrat izrazil željo po pridobitvi Grenlandije, ki je bogata z naravnimi viri in ima strateški položaj. Pri tem ni zavrnil niti možnosti, da bi uporabil silo.

Grenlandija je za ZDA strateško pomembna, ker leži na najkrajši poti iz Severne Amerike v Evropo. Na otoku je od hladne vojne ameriško radarsko oporišče, na njem se nahaja tudi velika ameriška vesoljska baza.

Grenlandija nepremičnine tujci lastništvo zakon
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GAYPROPAGANDA
14. 11. 2025 15.39
Komu je sploh padlo na pamet da se tujcem prodaja nepremičnine? Samo najem!
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
14. 11. 2025 15.32
mi pa moremo tudi to sprejeti, ker rusi in hrvati na veliko kupujejo naše nepremičnine in podjetja.
ODGOVORI
0 0
Hani Vajk
14. 11. 2025 15.22
+2
To so naredili zaradi američanov in prav je tako.
ODGOVORI
2 0
