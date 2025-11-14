Grenlandija omejila lastništvo nepremičnin za tujce

Zakon, ki bo veljal od 1. januarja prihodnje leto, so sprejeli z 21 glasovi za in šestimi vzdržanimi.
Tujci in tuja podjetja bodo lahko kupili nepremičnine ali pridobili pravico do rabe zemljišča na Grenlandiji samo v primeru, če bodo imeli najmanj dve leti stalno prebivališče na Grenlandiji in v tem času tam plačane tudi vse svoje davke. Zakon namreč določa, da lahko nepremičnine na otoku kupijo oz. pravico do rabe zemljišč dobijo danski državljani in podjetja iz Danske in njenih ozemelj, Grenlandije in Ferskih otokov.
Pred časom je sicer anketa danskega dnevnika Politiken pokazala naraščanje interesa ameriških vlagateljev za nakup nepremičnin na Grenlandiji.
Do večjega interesa ameriških vlagateljev prihaja po letošnji vrnitvi predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo. Trump je že večkrat izrazil željo po pridobitvi Grenlandije, ki je bogata z naravnimi viri in ima strateški položaj. Pri tem ni zavrnil niti možnosti, da bi uporabil silo.
Grenlandija je za ZDA strateško pomembna, ker leži na najkrajši poti iz Severne Amerike v Evropo. Na otoku je od hladne vojne ameriško radarsko oporišče, na njem se nahaja tudi velika ameriška vesoljska baza.
