Misija Arktična vzdržljivost: na Grenlandijo prihajajo evropski vojaki

Na Grenlandijo se odpravlja več vojakov članic Nata, je v sredo dejal namestnik grenlandskega premierja Mute Egede. "Pričakuje se, da bodo vojaki Nata od danes in v prihodnjih dneh bolj prisotni na Grenlandiji. Pričakuje se, da bo več vojaških letov in ladij," je še dodal. Tudi danski obrambni minister Troels Lund Poulsen je v sredo napovedal, da bo Danska okrepila vojaško prisotnost na Grenlandiji in je glede tega v dialogu z zavezniki Nata.

Danska bo okrepila vojaško prisotnost na Grenlandiji. FOTO: AP

Napoved je sledila kritikam ZDA, da je Danska zanemarjala obrambo arktičnega otoka, danskega avtonomnega ozemlja. Kmalu za tem so tudi Francija, Švedska, Nemčija in Norveška potrdile, da bodo na Grenlandijo v okviru misije napotile svoje sile. "Na prošnjo Danske sem se odločil, da bo Francija sodelovala v skupnih vajah, ki jih Danska organizira na Grenlandiji, operaciji Arktična vzdržljivost. Prvo francosko vojaško osebje je že na poti. Drugi bodo sledili," je na omrežju X zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron. Profil OSINT, ki se ukravarja z obveščevalno dejavnostjo, ki analizira podatke iz javno dostopnih virov, je na omrežju X delil posnetek danskih vojaških sil, ki so v sredo že prispele na Grenlandijo.

Nemško obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da bodo v Nuuk napotili 13-člansko vojaško izvidniško ekipo. Združeno kraljestvo pa je na Grenlandijo poslalo vojaškega častnika, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Evropske države so napotitev vojakov na Grenlandijo napovedale, potem ko so se v sredo v Washingtonu sestali danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen, grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt, ameriški podpredsednik JD Vance in državni sekretar Marco Rubio.