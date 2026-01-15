Naslovnica
Tujina

Misija Arktična vzdržljivost: na Grenlandijo prihajajo evropski vojaki

Nuuk, 15. 01. 2026 10.55 pred 42 minutami 2 min branja 11

Avtor:
N.L. STA
Grenlandija z zraka

Več evropskih držav, med drugim Francija, Nemčija, Švedska in Norveška, je v sredo napovedalo sodelovanje pri misiji Arktična vzdržljivost na Grenlandiji. Njihovo vojaško osebje naj bi še danes prispelo na arktični otok, ki si ga ZDA želijo priključiti. Rusija je zaradi napotitve sil že izrazila zaskrbljenost.

Na Grenlandijo se odpravlja več vojakov članic Nata, je v sredo dejal namestnik grenlandskega premierja Mute Egede. "Pričakuje se, da bodo vojaki Nata od danes in v prihodnjih dneh bolj prisotni na Grenlandiji. Pričakuje se, da bo več vojaških letov in ladij," je še dodal.

Tudi danski obrambni minister Troels Lund Poulsen je v sredo napovedal, da bo Danska okrepila vojaško prisotnost na Grenlandiji in je glede tega v dialogu z zavezniki Nata.

Danska bo okrepila vojaško prisotnost na Grenlandiji.
Danska bo okrepila vojaško prisotnost na Grenlandiji.
FOTO: AP

Napoved je sledila kritikam ZDA, da je Danska zanemarjala obrambo arktičnega otoka, danskega avtonomnega ozemlja. Kmalu za tem so tudi Francija, Švedska, Nemčija in Norveška potrdile, da bodo na Grenlandijo v okviru misije napotile svoje sile. 

"Na prošnjo Danske sem se odločil, da bo Francija sodelovala v skupnih vajah, ki jih Danska organizira na Grenlandiji, operaciji Arktična vzdržljivost. Prvo francosko vojaško osebje je že na poti. Drugi bodo sledili," je na omrežju X zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron.

Profil OSINT, ki se ukravarja z obveščevalno dejavnostjo, ki analizira podatke iz javno dostopnih virov, je na omrežju X delil posnetek danskih vojaških sil, ki so v sredo že prispele na Grenlandijo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nemško obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da bodo v Nuuk napotili 13-člansko vojaško izvidniško ekipo. Združeno kraljestvo pa je na Grenlandijo poslalo vojaškega častnika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Evropske države so napotitev vojakov na Grenlandijo napovedale, potem ko so se v sredo v Washingtonu sestali danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen, grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt, ameriški podpredsednik JD Vance in državni sekretar Marco Rubio.

Preberi še Rasmussen po sestanku o Grenlandiji: Strinjamo se, da se ne strinjamo

Ramussen je po srečanju, v ospredju katerega so bile ameriške zahteve po priključitvi Grenlandije, dejal, da se pogledi ZDA in Danske glede Grenlandije očitno razlikujejo, vendar želijo najti rešitev, hkrati pa v okviru zveze Nato okrepiti varnost na območju Arktike.

Prav tako je zagotovil, da na Grenlandiji ne delujejo nobene kitajske vojne ladje in ni nobenih večjih kitajskih naložb. Trump je namreč v preteklih dneh večkrat opozoril, da Kitajska in Rusija poskušata prevzeti nadzor nad Grenlandijo, in zagovarjal, da mora Washington prevzeti otok, češ da je to v nacionalnem interesu ZDA.

Zaskrbljeni Rusi

Rusija je medtem glede napotitve sil članic Nata na Grenlandijo izrazila resno zaskrbljenost. "Razmere (...) nas resno skrbijo," je v izjavi, objavljeni v sredo zvečer, navedlo rusko veleposlaništvo v Belgiji. "Nato tam krepi svojo vojaško prisotnost pod lažno pretvezo naraščajoče grožnje iz Moskve in Pekinga," je še dodalo.

Arktična vzdržljivost Grenlandija NATO evropski vojaki Rusija

Je bila Johanna noseča? Policist vztraja, da je ni nameraval ubiti

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
15. 01. 2026 11.35
SDS bi lahko poslal magistra znanosti Branka Grimsa,ki je že preživel brezstični atentat s pljunkom.
Odgovori
0 0
Gutenberg
15. 01. 2026 11.38
Prav tako bi lahko poslali Niko, da odrine agresorja.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
15. 01. 2026 11.30
Ko so Danci podpirali odcepitev Kosova me niso vprašali, niti nobenega Slovenca, zato naj sedaj sami rešijo probleme.So pa bili veliki pobudniki odcepitve kosovarjev.In zakaj so se odcepila?Zato da jih je danes povsod drugje samo na Kosovu ne.
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
15. 01. 2026 11.36
Rusofili, tiho! Srbija je gnila država, ni čudno, da sami srbi množično zapuščajo svojo veliko srbijo... In namesto, da bi bežali v svojo ljubo rusijo, raje bežijo v eu in hočejo delati zdraho. Načrtno uničevanje euja se gredo srbi in arabci.
Odgovori
0 0
M_teoretik
15. 01. 2026 11.26
Dej puste Granlandijo, ta biser Sveta vsi pri miru!?
Odgovori
0 0
asdfghjklč
15. 01. 2026 11.24
Kaj pa ima rusija za čivkat, saj danska lahko dela kaj če s svojo kolonijo, tako kot rusija z belorusijo.
Odgovori
-1
0 1
Renee Nicole Good v spomin
15. 01. 2026 11.32
kaj ma za kruliti desničar trump...ki je mega lopov, kriminalec in zločinec s svojo desno ICE in us army
Odgovori
0 0
SpamEx
15. 01. 2026 11.24
Mene zanima ali bomo ljudje sploh še imeli mir pred temi politiki tako kot je bilo včasih? ali nas bodo od sedaj naprej dnevno nadlegovali?
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
15. 01. 2026 11.34
težko...zahodna propaganda uvršča vse v eno resnico...Z več orožja bi zagotovili mir...ki smo ga že imeli do sedaj ...
Odgovori
0 0
bb5a
15. 01. 2026 11.21
Nemci so poslal 13 ljudi, UK pa enega... zdej si lahko Grenlandci oddahnejo... US si je pa ob taki velesili gotovo premislila...
Odgovori
+1
1 0
Rado Jarni
15. 01. 2026 11.17
Je kaj razlike med Trumpom in Putinom? Ni, imata prijazne telefonske razgovore.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
