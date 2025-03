Grenlandski premier: Nismo naprodaj in ne morejo nas kar vzeti

"Ne želimo biti niti Američani niti Danci. Smo Grenlandci. Američani in njihov vodja morajo to razumeti," je na družbenem omrežju Facebook zapisal Egede. "Nismo na prodaj in ne morejo nas kar vzeti. O naši prihodnosti odločamo mi na Grenlandiji," je poudaril.

Podobno je bil do izjav Trumpa o prevzemu Grenlandije kritičen danski obrambni minister Troels Lund Poulsen. "To se ne bo zgodilo," je dejal in dodal, da lahko o usmeritvi Grenlandije odločajo le Grenlandci.

Na Grenlandiji bodo prihodnji teden potekale splošne volitve. V luči tega je Trump v torkovem govoru v kongresu Grenlandce pozval, naj se odločijo za pridružitev ZDA, ki da jih bodo sprejele in varovale. "Dobili jo bomo tako ali drugače," je dejal o Grenlandiji.