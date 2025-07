Greste na Tour? Ne božajte krav in ne kupujte mleka

Naslednji teden bo del trase kolesarske dirke po Franciji potekal skozi območja, kjer so bile potrjene okužbe z virusom vozličastega dermatitisa.

"Bolezen se je konec junija najprej pojavila pri govedu v Italiji (Sardinija in Lombardija), takoj zatem pa v jugovzhodnem delu Francije (Alpe). Gre za virusno bolezen, ki se prenaša predvsem s prenašalci iz debla členonožcev (muhe, komarji), širi pa se lahko tudi z okuženimi živalmi in njihovimi proizvodi," so sporočili iz UVHVVR.