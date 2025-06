Greta je doma, evropska poslanka Rima Hassan še vedno v priporu

Po besedah Grete Thunberg je izraelska vojska ladjo ugrabila in 12 aktivistov iz sedmih držav proti njihovi volji odpeljala v Izrael. "To je še ena namerna kršitev pravic, ki se dodaja na seznam neštetih drugih kršitev, ki jih izvaja Izrael," je dejala na pariškem letališču Charles de Gaulle, rekoč da s kolegi ni storila ničesar narobe.

Aktivisti so z akcijo hoteli opozoriti na razsežnost humanitarne krize in izraelsko ravnanje na območju, izraelske oblasti pa so jo označile za promocijski podvig, ki da koristi Hamasu, in napovedale izgon aktivistov.

Med temi je sicer tudi evropska poslanka palestinskega porekla Rima Hassan, ki je skupaj s sedmimi kolegi z ladje zavrnila prostovoljni odhod iz Izraela. Trenutno se nahaja v pridržanju.