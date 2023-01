Greta protestirala z Nemci, spremenjeno vasico označila za 'Mordor'

Nemška policija je sporočila, da se je današnjega shoda udeležilo 10.000 ljudi, po oceni organizatorjev pa jih je bilo 35.000. Protestniki so v bližini premogovnika porušili zaščitne ograje, prišlo je tudi do novih spopadov med protestniki in policijo.

Proti protestnikom, ki so se spopadli s policijo, je ta uporabila vodne topove, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tiskovni predstavnik policije je dejal, da je bilo treba uporabiti "takojšnjo prisilo", da bi protestnikom preprečili napredovanje do Lützeratha.

Nekateri protestniki so se namreč poskušali prebiti do območja odprtega dela rudnika. Policija jih je s silo potisnila nazaj ter opozorila, da je hoja do roba jame življenjsko nevarna, saj so tla zaradi dežja razmočena in obstaja nevarnost zemeljskih plazov.

Po poročilih policije so posamezni protestniki napadali tudi policijske patruljne avtomobile in v smeri policistov metali pirotehnična sredstva. Informacij o morebitnih aretacijah ali poškodbah za zdaj ni, poroča dpa.