Greta Thunberg: Pridržana sem v celici, polni stenic

Okoljska aktivistka Greta Thunberg, ki jo je Izrael ponovno zajel med poskusom vplutja humanitarne flotilje v Gazo, je po poročanju tujih medijev razkrila, v kakšnih razmerah jo zadržujejo izraelske oblasti. Trdila naj bi, da je pridržana v celici, ki je polna stenic, prav tako pa naj bi bila dehidrirana. V Rimu in Barceloni se je medtem na ulice v podporo Palestincem podalo več deset tisoč protestnikov.

Aktivistka Greta Thunberg je po poročanju Guardiana, ki je imel vpogled v korespondenco med švedskim zunanjim ministrstvom in osebami blizu Thunbergove, švedskim uradnikom opisala razmere po izraelskem zajetju humanitarne flotilje, ki je s humanitarno pomočjo skušala doseči Gazo. Prav tako naj bi bilo iz dopisa razvidno, da je Švedinja dejala, da jo Izrael zadržuje v celici, "okuženi" s stenicami. "Povedala je, da je dehidrirana ter da naj bi prejela le malo hrane in vode. Prav tako je dejala, da so se ji pojavili izpuščaji, za katere sumi, da so posledica stenic v celici. Poročala je tudi o grobem ravnanju z njo," naj bi pisalo v elektronskem sporočilu, o katerem poroča portal.

Med drugim naj bi izraelske oblasti Thunbergovo po pridržanju prisilile v držanje neznanih zastav ter jo z njimi fotografirale. O slednjem je sodeč po korespondenci drugemu veleposlaništvu poročala druga pridržana oseba. Švedinja je med 437 aktivisti, poslanci in odvetniki, ki so del Globalne flotilje Sumud (GSF), ki so skušali prebiti 16-letno izraelsko pomorsko blokado ter z več kot 40 plovili v Gazo prinesti humanitarno pomoč. V četrtek in petek so izraelske sile prestregle vse čolne in aretirale vse člane posadke na krovu. Večino pridržanih so prepeljali v strogo varovan zapor Ketziot v puščavi Negev. Po besedah odvetnikov nevladne organizacije Adalah so bile pravice članov flotilje "sistematično kršene", poročajo pa, da so aktivistom odrekali vodo, sanitarije, zdravila in takojšen dostop do njihovih pravnih zastopnikov, "kar je očitno kršenje njihovih temeljnih pravic do dolžnega postopka, nepristranskega sojenja in pravnega zastopanja".

Italijanska pravna ekipa, ki zastopa flotilo, je potrdila, da so bile pridržane osebe "ure in ure brez hrane ali vode" ter da so dobile le "vrečko čipsa, ki so jo izročili Greti in pokazali kameram". Odvetniki so poročali tudi o primerih verbalnega in fizičnega zlorabljanja.

Po aretaciji je pravna ekipa flotile izrazila zaskrbljenost zaradi ravnanja, s katerim bi se lahko soočili člani posadke, zlasti tisti, ki so jih izraelske oblasti že prej pridržale po poskusih preboja pomorske blokade Gaze. To je že drugič, da je bila Thunbergova aretirana skupaj z drugimi člani flotilje, potem ko se je podoben poskus v začetku letošnjega leta končal z aretacijo in deportacijo aktivistov. V preteklosti sicer aktivistov, ki jih je pridržal Izrael, niso kazensko preganjali, temveč so njihovo prisotnost obravnavali kot imigracijsko zadevo.

V Rimu in Barceloni več deset tisoč protestnikov v podporo Palestincem

V več državah se je znova zbralo več tisoč protestnikov, ki so izražali podporo Palestincem. Po ustavitvi flotilje s pomočjo za Gazo in pridržanju udeležencev se je v Rimu in Barceloni na ulice podalo po več deset tisoč ljudi. Na shodih v Londonu je policija aretirala več ljudi.

V Rimu so se podporniki Palestincev z zahtevami po končanju vojne zbrali že četrti dan zapored. Na ulice jih je spodbudilo ukrepanje Izraela proti flotilji, ki je s pomočjo za Gazo želela prebiti blokado palestinske enklave. Več deset tisoč ljudi se je zbralo tudi v Barceloni, kjer so na mirnih shodih med drugim pozivali h končanju trgovanja z orožjem z Izraelom. Tudi tu je bilo slišati izraze podpore flotilji, na krovu katere je bilo več deset tako italijanskih kot španskih državljanov.