Greto Thunberg izpred švedskega parlamenta odvlekli policisti

Švedska policija je izpred švedskega parlamenta na silo odstranila Greto Thunberg in druge podnebne aktiviste. Ti so že drugi dan blokirali vhod v parlament. Protestnike so, kot poroča Reuters, odpeljali s policijskim vozilom. Thunbergovo sta izpred vrat dvignila dva policista, ki sta jo odvlekla približno 20 metrov, preden sta jo položila na tla. Oblasti so sporočile, da so aktivisti sicer imeli pravico do protesta pred parlamentom, a so odpeljali od pet do deset ljudi, ker so ti blokirali vhod v parlament.