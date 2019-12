Gretin oče: Ona je srečnejša, jaz pa zaskrbljen

16-letna švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg je po besedah njenega očeta zaradi svojega aktivizma veliko srečnejša, njega pa skrbi sovraštvo javnosti do nje. Prav tako ne podpira njenega izostajanja od pouka. Kljub slavi, pravi, je povsem običajno dekle.

To, da je njegova hčerka Greta zavzela mesto v prvi bojni liniji proti podnebnim spremembam, je po mnenju Svanteja Thunbergaslaba ideja. O tem, kako je aktivizem spremenil njegovo hčerko, je spregovoril za oddajo na BBC Radio 4. Preden je nehala hoditi v šolo, se je Greta tri ali štiri leta borila z depresijo. Ni več hotela govoriti, ko je nehala še jesti, je bila to nočna mora za njene starše. Da bi ji pomagal, je oče z njo in njeno mlajšo sestroBeato začel preživljati več časa. Njuna mama Malena Ernman, operna pevka, je odpovedovala nastope in pogodbe, da je bila družina lahko skupaj. Pomoč so poiskali tudi pri zdravnikih, ki so pred štirimi leti ugotovili, da ima Greta Aspergerjev sindrom. Prav to, pravi sama, ji pomaga "razmišljati izven okvirjev".

Svante Thunberg je zaskrbljen zaradi sovraštva, ki mu je izpostavljena njegova hčerka Greta. FOTO: AP

V letih, ki so sledila, je Greta postala zelo strastna pri raziskovanju podnebnih sprememb. Kot aktivna borka za človekova pravice je starše označila za hinavca. "Ker podnebnih sprememb nisva jemala dovolj resno, nama je rekla: za čigave človekove pravice se sploh zavzemata?" To je pozneje vodilo v okolju prijazne spremembe, ki sta jih naredila – mama se je odpovedala potovanju z letali, oče je postal vegan. Poleg tega jo je spremljal na jadralnih ekspedicijah v New Yorku in Madridu, saj ni hotela potovati z letali. "Vse to sem počel in vedel sem, da je tako prav ... a tega nisem delal zato, da bi rešil okolje, pač pa zato, da bi rešil svojega otroka," pravi Thunberg. "Imam dve hčerki in povsem po pravici vam povem, da je to edino, kar mi je pomembno. Želim si samo, da bi bili srečni."

Po njegovih besedah se je Greta z vsem tem aktivizmom spremenila in postala srečnejša. "Mislite, da ni običajno dekle, ker je posebna in slavna. A zame je povsem običajen otrok – dela vse, kar počnejo drugi. Pleše, smeji se, zelo se zabavava. Dobro se počuti," je opisal. A vse, odkar je njen glas postal tako glasen, se sooča z ljudmi, ki ne želijo spremeniti svojega načina življenja, da bi prizanesli okolju. Ljudje se ji posmehujejo zaradi njenega videza, izbire oblek, obnašanja in njene drugačnosti. Njenega očeta še posebej skrbijo lažne novice, stvari, ki si jih ljudje izmislijo o njej, sovraštvo, ki ga ustvarjajo. A Greta se z vsemi kritikami sooča neverjetno dobro."Povsem odkrito, ne vem, kako ji uspeva, a večino časa se smeji. Vse se ji zdi zabavno." V prihodnosti upa, da bodo stvari postale manj intenzivne, saj se Greta resnično želi vrniti v šolo. Kmalu bo dopolnila 17 let in tedaj je ne bo treba več spremljati na potovanjih. "Če bo to hotela, se bom potrudil, da bom z njo. Mislim pa, da bo večinoma to počela sama, kar je super."

Revija Time je Greto nedavno razglasila za osebnost leta. FOTO: AP