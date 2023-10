Greto Thunberg na protestu v Londonu pridržala policija

Policija je Greto Thunberg odpeljala s prizorišča in jo umaknila v policijsko vozilo, je razvidno s posnetkov.

Thunbergova je pred tem ostro kritizirala dogovore "za zaprtimi vrati", ki jih po njenih besedah sklepajo predstavniki politike in energetske panoge. Gre za uničujoče prakse v škodo planeta, je poudarila. "Ljudje z vsega sveta trpijo in umirajo zaradi posledic podnebne krize, ki jo povzroča ta industrija, katere predstavnikom dovolimo, da se srečujejo z našimi politiki in da imajo celo privilegiran dostop do njih," je še dejala.

Mlada aktivistka se je pridružila nekaj sto protestnikom, ki se zavzemajo za opuščanje fosilnih goriv. Kot so opozorili, se naložbe v ta sektor še vedno povečujejo, čeprav bi morali početi ravno obratno. "Povsem jasno je, da se je sektor fosilnih goriv zelo jasno zavedal posledic svojih poslovnih modelov, a ni storil ničesar," je dejala Thunbergova.

Udeležence letnega srečanja energetskega sektorja bodo sicer med drugim nagovorili glavni izvršni direktor Shella Wael Sawan, prvi mož TotalEnergies Patrick Pouyanne in generalni direktor savdskega energetskega velikana Saudi Aramco Amin Nasser.