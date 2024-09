Greto Thunberg znova aretirali, tokrat zaradi blokade na univerzi

Danska policija je v Kobenhavnu na protestu proti vojni v Gazi aretirala okoljsko aktivistko Greto Thunberg. Na tamkajšnji univerzi so sicer prijeli šest ljudi, potem ko je skupina 20 oseb blokirala vstop v stavbo, je povedal predstavnik policije. Pred tem so Švedinjo prijeli že na protestih na Nizozemskem, v Londonu in Nemčiji.

Pred tem so Švedinjo aretirali še v nekaterih drugih državah, tudi na Nizozemskem. FOTO: Profimedia icon-expand

Tri osebe so v stavbo univerze tudi vstopile, je še sporočila policija. "Osumljeni so, da so s silo vstopili v stavbo in blokirali vhod," je pojasnila policija, ki sicer ni razkrila identitete pridržanih, vendar je predstavnik študentske organizacije povedal, da je med pridržanimi tudi 21-letna Švedska aktivistka. Pred aretacijo je Thunbergova v zgodbi na Instagramu delila posnetke in fotografije izpred zgradbe in zapisala, da so pred univerzo prisotni oboroženi policisti in da so nekatere protestnike že aretirali. Nato pa je Thunbergova podelila videoposnetek, na katerem jo z lisicami za vklepanje policija pospremi v policijsko vozilo. Na ramenih je nosila črno-belo kefijo – tradicionalno arabsko pokrivalo oziroma šal. Protest v Kobenhavnu je skupina študentov organizirala, ker "medtem ko se razmere v Palestini poslabšujejo, Univerza v Kobenhavnu še naprej sodeluje z akademskimi ustanovami v Izraelu," so zapisali na Instagramu in zahtevali takojšen akademski bojkot.

Ne gre za prvi protest proti vojni v Gazi na univerzi. Spomladi so v več univerzitetnih mestih po ZDA potekali protesti, nekateri so na kampusih postavili tudi tabore. Protestirali so tudi nekateri evropski študentje, med drugim tudi na ljubljanski Fakulteti za družbene vede.