Greto Thunberg aretirali s transparentom v roki

22-letna Švedinja je obtožena, da je nosila transparent, s katerim je izražala podporo propalestinski organizaciji Palestine Action. Skupino je britanska vlada julija razglasila za teroristično skupino in jo prepovedala, potem ko so aktivisti vdrli v letalsko oporišče in motorje vojaških letal poškropili z barvo in s tem po oceni vlade presegli okvir protesta in resno ogrozili nacionalno varnost.
"Podpiram zaprte člane skupine Palestine Action. Nasprotujem genocidu," je pisalo na papirju, ki ga je Greta držala v rokah. Več članov omenjene prepovedane skupine med čakanjem na sojenje sicer tudi gladovno stavka.
Policija o konkretnih imenih aretiranih sicer ne govori, so pa poleg Thunbergove že zjutraj aretirali moškega in žensko, ki sta poškodovala pročelje ene od zavarovalnic v Londonu in fasado polila z rdečo barvo. Zavarovalnica naj bi bila povezana z enim od izraelskih obrambnih podjetij v Veliki Britaniji, trdijo protestniki.
Če skupino v Veliki Britaniji uvrstijo na seznam terorističnih organizacij, je javna podpora skupini in razkazovanje njenih simbolov kaznivo dejanje.
22-letna Thunbergova je javnosti postala znana po tem, ko je leta 2018 organizirala tedenske podnebne proteste pred švedskim parlamentom.
