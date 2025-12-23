Naslovnica
Tujina

Greto Thunberg aretirali s transparentom v roki

23. 12. 2025

Avtor:
N.L.
Greto Thunberg aretirali v Londonu

V Londonu so pred stavbo ene od zavarovalnic protestirali člani skupine Palestine Action, vključno s švedsko aktivistko Greto Thunberg. Policija je 22-letnico in še dva protestnika aretirala, saj je skupina v Veliki Britaniji prepovedana in uvrščena na seznam terorističnih organizacij.

22-letna Švedinja je obtožena, da je nosila transparent, s katerim je izražala podporo propalestinski organizaciji Palestine Action. Skupino je britanska vlada julija razglasila za teroristično skupino in jo prepovedala, potem ko so aktivisti vdrli v letalsko oporišče in motorje vojaških letal poškropili z barvo in s tem po oceni vlade presegli okvir protesta in resno ogrozili nacionalno varnost. 

"Podpiram zaprte člane skupine Palestine Action. Nasprotujem genocidu," je pisalo na papirju, ki ga je Greta držala v rokah. Več članov omenjene prepovedane skupine med čakanjem na sojenje sicer tudi gladovno stavka.

Policija o konkretnih imenih aretiranih sicer ne govori, so pa poleg Thunbergove že zjutraj aretirali moškega in žensko, ki sta poškodovala pročelje ene od zavarovalnic v Londonu in fasado polila z rdečo barvo. Zavarovalnica naj bi bila povezana z enim od izraelskih obrambnih podjetij v Veliki Britaniji, trdijo protestniki.

Poškropljena stavba zavarovalnice v Londonu
Poškropljena stavba zavarovalnice v Londonu
FOTO: Profimedia

Če skupino v Veliki Britaniji uvrstijo na seznam terorističnih organizacij, je javna podpora skupini in razkazovanje njenih simbolov kaznivo dejanje.

22-letna Thunbergova je javnosti postala znana po tem, ko je leta 2018 organizirala tedenske podnebne proteste pred švedskim parlamentom.

Greta Thunberg Palestine Action London protest aretacija

