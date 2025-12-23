Greto Thunberg aretirali s transparentom v roki

22-letna Švedinja je obtožena, da je nosila transparent, s katerim je izražala podporo propalestinski organizaciji Palestine Action. Skupino je britanska vlada julija razglasila za teroristično skupino in jo prepovedala, potem ko so aktivisti vdrli v letalsko oporišče in motorje vojaških letal poškropili z barvo in s tem po oceni vlade presegli okvir protesta in resno ogrozili nacionalno varnost.

"Podpiram zaprte člane skupine Palestine Action. Nasprotujem genocidu," je pisalo na papirju, ki ga je Greta držala v rokah. Več članov omenjene prepovedane skupine med čakanjem na sojenje sicer tudi gladovno stavka.