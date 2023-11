Grindavik nemočen pred silo narave: če vulkan izbruhne, bo mesto izbrisano

Potresna dejavnost na Islandiji se je upočasnila, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da to še ne pomeni, da bi bilo območje varno. Iz nekaterih razpok, ki so nastale po tisočerih potresih, se še vedno dviguje para. Tudi tla se še niso umirila. Strokovnjaki se sicer ne morejo zediniti, kdaj natančno bi vulkan lahko izbruhnil. Evakuirano mesto Grindavik bi bilo tako lahko z obličja Zemlje izbrisano že v naslednjih nekaj dneh, a če vulkan tudi čez 10 dni še ne bo izbruhnil, se po besedah profesorice Kristina Jonsdottir verjetnost za katastrofo močno zmanjša. Na najnevarnejšem rdečem območju v mestu je sicer soseska zaradi kopičenja magme pod površjem poniknila za skoraj en meter.

Ribiško mestece Grindavik se je spremenilo v mesto duhov. Iz njega so evakuirali več tisoč prebivalcev, prav tako so z območja odpeljali tudi hišne ljubljenčke in številne druge živali, tudi konje in žabe. Zaradi silovitih potresov, ki kar ne pojenjajo, pa je mesto ostalo tudi brez električne energije. Zaradi potresov je sicer večjo škodo utrpela tudi edina večja trgovina z živili v mestu Grindavik, je povedal njen vodja. Gunnar Egill Sigurdsson je dejal, da bi odškodnina lahko znašala približno 115.000 funtov (več kot 130 tisoč evrov). Dodatno škodo pa je povzročil tudi izpad elektrike, zaradi katerega so številna živila uničena.

Najnevarnejše območje, ki so ga označili za rdečo cono, je zaradi nabiranja magme pod površjem zemlje poniknilo za skoraj en meter, poroča Sky News. V petek se prebivalci tako na to območje niso smeli vrniti, čeprav so oblasti še vedno dovolile, da se posamezne skupine vrnejo na svoja domovanja na drugih območij ter iz njih odnesejo dragocenosti. Približno kilometer in pol iz mesta se nahaja kraj, za katerega znanstveniki verjamejo, da je najverjetnejša točka izbruha vulkana. A kot poroča medij, tega na površju nihče ne bi mogel opaziti. Prav tam se staljene kamnine še vedno dvigujejo iz globin Zemlje, reka magme pa je najširši.

V bližini na desetine kopačev, buldožerjev in tovornjakov koplje in oblikuje osem metrov visok zid. Oblasti upajo, da bo dovolj močan, da bo pred morebitno reko lave zaščitil elektrarno, da bo lahko ta še naprej proizvajala toploto in ohranila elektriko za 35.000 domov. Robin George Andrews, ki ima doktorat iz vulkanologije, je na spletu zapisal, da se je seizmična aktivnost upočasnila, a je ob tem opozoril, da to ne pomeni, da je območje zdaj varno. Upad aktivnosti bi lahko sicer resnično pomenil, da se je magma ohladila, vendar pa bi lahko pomenil tudi, da prihaja na površje. "Verjetnost izbruha vulkana še vedno velja za visoko. Spremljajo se znaki plitke mikroseizmične aktivnosti in nenadnega zdrsa, kar so lahko znaki, da se magma prebija na površje," so po poročanju portala The Independent sporočili tudi iz islandskega meteorološkega urada.