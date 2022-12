Gripa letos že zgodaj začela ljudi pošiljati v bolnišnice

Evropska regija se sooča s povečanim širjenjem gripe in RSV-ja. Skupaj s covidom-19 bi lahko imeli ti virusi to zimo velik vpliv na zdravstvene službe in prebivalstvo. To kaže, kako pomembno je, da se ranljive skupine cepijo proti gripi in covidu-19 ter s tem zaščitijo sebe in druge pred okužbami, so v skupni izjavi zapisali evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides, regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge in direktorica Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) Andrea Ammon.

Pri tem opažajo, da virusi influence tipa A in B že krožijo v različnih delih regije. Virusi influence A krožijo med vsemi starostnimi skupinami in zlasti pri šoloobveznih otrocih, pri čemer pa hudo obolelost običajno povzročijo predvsem pri starejših ljudeh in tistih s kroničnimi boleznimi.

Opozorili so, da je vse več ljudi sprejetih v bolnišnice zaradi gripe in da od oktobra število sprejemov v bolnišnice narašča. Med sprejetimi bolniki zaradi gripe je skoraj polovica starejših od 55 let.

V 23 državah, od koder poročajo o hudih akutnih okužbah dihal (SARI), so bili hospitalizirani bolniki večinoma diagnosticirani z virusi tipa B, pri čemer so najpogosteje prizadeti otroci, stari štiri leta in mlajši, so zapisali v danes objavljeni izjavi.

Pri tem navajajo še, da so stopnje primerov covida-19, sprejemi v bolnišnice in enote intenzivne nege ter stopnje umrljivosti trenutno nizke v primerjavi s preteklimi 12 meseci, vendar bi se to lahko spremenilo, če se pojavijo nove koronavirusne različice in bi bolezen še naprej obremenjevala zdravstveni sistem.

Zaradi tega še naprej spodbujajo najbolj ranljive skupine ljudi - starejše, nosečnice, ljudi z zdravstvenimi težavami, kot so bolezni srca, in zdravstvene delavce - k cepljenju proti sezonski gripi in covidu-19.