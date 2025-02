Gripa: v zagrebški bolnišnici umrl otrok, 11-letnik v kritičnem stanju

V Zagrebu je zjutraj umrl otrok z gripo, je za Danas.hr potrdil prof. dr. Goran Tešović z Infekcijske klinike. Deklica, stara šest let in pol, je bila hospitalizirana 5. februarja. Imela je hudo dihalno odpoved, bila je kronična bolnica in ni bila cepljena proti gripi.

"Zaradi gripe in zapletov, povezanih z gripo, so trenutno hospitalizirani še trije otroci. Eden od otrok je kritično bolan," je potrdil Tešović. Kot poroča net.hr, gre za 11-letnika.