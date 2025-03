Grizel in tepel na letalu, pristal v bolnišnici

Ameriška zvezna uprava za letalski promet (FAA) in organi pregona preiskujejo primer potnika, ki je v ponedeljek domnevno napadel več ljudi na letu družbe Delta Air Lines iz Atlante v Los Angeles.

Kmalu po pristanku letala Delta Flight 501 na mednarodno letališče Los Angeles je osebje na krovu sporočilo, da je pridržalo moškega, ki je ob pristanku ugriznil potnika in nato udaril več drugih.

Kot poroča CNN, so pridržanega moškega z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico na psihološko oceno. Gasilci so nato pregledali še ugriznjenega potnika."Delta ima ničelno toleranco do neubogljivega vedenja in bo sodelovala z organi kazenskega pregona," je povedala tiskovna predstavnica letalske družbe Delta Samantha Moore Facteau.