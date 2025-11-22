Grizli napadel skupino šolskih otrok in učiteljev, poškodovanih 11 oseb

Poškodovane so morali prepeljati na bližnje letališče, da bi jih lahko s helikopterjem prepeljali v najbližjo bolnišnico, so povedali zdravstveni uradniki.

Napad se je zgodil v četrtek popoldne v majhnem mestu Bella Cooli na zahodni obali Britanske Kolumbije, poroča CNN . V napadu grizlija na skupino učencev in učiteljev je bilo poškodvanih 11 oseb, dve kritično, še dve pa sta utrpeli hujše poškodbe. Sedem oseb so medtem oskrbeli na samem kraju.

Štirje poškodovani so do petka popoldne še ostali v bolnišnici, so sporočili zdravstveni uradniki. Ena od učiteljic je za Canadian Press povedala, da je bilo nekaj otrok poškodovanih zaradi spreja proti medvedom, s katerim so skušali odrasli žival odgnati.

Na kraju so poleg reševalcev posredovali tudi policisti, naravovarstveni uradniki in pripadniki avtohtonega Prvega naroda pacifiške severozahodne obale Nuxalk, ki je sporočil, da "agresivnega medveda" v četrtek zvečer še niso uspeli izslediti.

"Na terenu so oboroženi policisti. Ostanite v zaprtih prostorih in izven avtoceste," je Prvi narod sporočil na družbenih omrežjih.

Napadena skupina je bila iz šole Acwsalcta, ki jo vodi avtohtoni narod Nuxalk. Predstavniki naroda so sporočili, da so šolo začasno zaprli ter da so vsem prizadetim ponudili svetovalne storitve.