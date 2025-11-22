Svetli način
Tujina

Grizli napadel skupino šolskih otrok in učiteljev, poškodovanih 11 oseb

Vancouver, 22. 11. 2025 09.55 | Posodobljeno pred 40 minutami

M.P.
V kanadski Britanski Kolumbiji se je zgodil incident z medvedom. Grizli je namreč na sprehajalni poti napadel skupino šolskih otrok in učiteljev ter ob tem ranil 11 oseb, dve od teh sta v kritičnem stanju. Nevarnega medveda za zdaj še niso uspeli izslediti, zato so oblasti prebivalce pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

Napad se je zgodil v četrtek popoldne v majhnem mestu Bella Cooli na zahodni obali Britanske Kolumbije, poroča CNN. V napadu grizlija na skupino učencev in učiteljev je bilo poškodvanih 11 oseb, dve kritično, še dve pa sta utrpeli hujše poškodbe. Sedem oseb so medtem oskrbeli na samem kraju.

Poškodovane so morali prepeljati na bližnje letališče, da bi jih lahko s helikopterjem prepeljali v najbližjo bolnišnico, so povedali zdravstveni uradniki.

Grizli
Grizli FOTO: Shutterstock

Štirje poškodovani so do petka popoldne še ostali v bolnišnici, so sporočili zdravstveni uradniki. Ena od učiteljic je za Canadian Press povedala, da je bilo nekaj otrok poškodovanih zaradi spreja proti medvedom, s katerim so skušali odrasli žival odgnati.

Na kraju so poleg reševalcev posredovali tudi policisti, naravovarstveni uradniki in pripadniki avtohtonega Prvega naroda pacifiške severozahodne obale Nuxalk, ki je sporočil, da "agresivnega medveda" v četrtek zvečer še niso uspeli izslediti.

"Na terenu so oboroženi policisti. Ostanite v zaprtih prostorih in izven avtoceste," je Prvi narod sporočil na družbenih omrežjih.

Napadena skupina je bila iz šole Acwsalcta, ki jo vodi avtohtoni narod Nuxalk. Predstavniki naroda so sporočili, da so šolo začasno zaprli ter da so vsem prizadetim ponudili svetovalne storitve.

Vojko Kos
22. 11. 2025 11.00
Ne bo dolgo pa bodo pri nas kaj takšnega napisali.
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
22. 11. 2025 10.58
-1
sicer zgoraj piše Vancouver...tole pa je 400 km višje...Grizli je sicer edini medo v Kanadi, ki bo napadel skoraj vedno...ne glede na to ali se počuti ogroženega ali lačen ...ko vidi od daleč ljudi je velika verjetnost da se bo podal na lov za njimi...diametralno nasprotno od črnega medveda v Kanadi ...ki jih je ogromno in so skorajda prijazni človeku...vsekakor pa ne agresivni...malo pobrundajo ob srečanju in odidejo dalje ...hodijo okoli / in v hiše/ po vrtovih ...in nikoli ne napadajo...
ODGOVORI
1 2
Aijn Prenn
22. 11. 2025 11.04
... pa za Božič pustijo voščilnico pri vhodu in sneženo smrekovo vejico.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
22. 11. 2025 10.46
-3
Sem se že ustrašu, daje blo to pri nas... Steca, da sem kliknil.
ODGOVORI
0 3
daedryk
22. 11. 2025 10.41
-5
Zeleni mir z vami. Bog naj vam da mir in spokoj, per say.
ODGOVORI
0 5
borjac
22. 11. 2025 10.40
+3
Medveda bodo ustrelili , brez vmešavanja nekih razmaženih medvedkov iz luksuznih stanovanj kot pri nas v Sloveniji , ki ne ločijo med igračko medvedkom in medvedom z odprtim gobcem in kremplji pripravljenim za napad , tega grizlija bodo upihnili in pika .
ODGOVORI
6 3
biggbrader
22. 11. 2025 10.39
+1
Ni vsak medo plišast !
ODGOVORI
5 4
Animal_Pump
22. 11. 2025 10.39
-2
Tam bodo z Winchesterji pa Remingtoni zrihtal. Vedo kaj pomeni, če Grizli okusi kri....
ODGOVORI
3 5
Bbcc12
22. 11. 2025 10.37
-1
Samo čakat je še potrebno in ne regulirat populacije medvedov. Naj že sodišče odloči, da se uredi zadeva.
ODGOVORI
1 2
Volodimir Z.
22. 11. 2025 10.34
+1
Grizli ni rjavi medved...z njim ni heca
ODGOVORI
3 2
