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Grke plaši invazivna riba, ribičem plačilo za strupen ulov

Atene , 05. 07. 2026 18.18 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Strupena napihovalka

Grčija se sooča z vedno večjim številom strupenih srebrnoprogih napihovalk, ki jih v Sredozemlje privablja toplejše morje. Oblasti ribičem plačujejo 5,33 evra na kilogram ulovljenih rib, saj te predstavljajo nevarnost za morski ekosistem.

Grčija je uvedla finančno spodbudo za ribiče, ki lovijo strupene srebrnprogenapihovalke, saj se ta invazivna vrsta zaradi segrevanja morja, povezanega s podnebnimi spremembami, vse bolj širi po Sredozemlju. Grški ribiči zdaj prejemajo denarna nadomestila za ulov strupenih rib, ki se zaradi podnebnih sprememb selijo proti severu v Sredozemsko morje, poroča ABC News.

 Srebrnoproga napihovalka je torpedasto oblikovana riba z izrazitimi zobmi, ki spominjajo na človeške. Njena koža in notranji organi vsebujejo močan nevrotoksin, ki lahko pri človeku ob zaužitju povzroči srčno odpoved.

Oblasti poudarjajo, da teh rib niso opazili na kopališčih priljubljenih grških otoških letovišč. V zadnjih tednih pa so povzročile veliko škodo ribičem ob obali Krete in na več drugih grških otokih, saj pregrizejo ribiške mreže. Požrejo naš ulov in poškodujejo mreže, se pritožujejo ribiči.

Domnevajo, da so ribe v Sredozemlje prispele skozi Sueški prekop, privabile pa so jih vse toplejše morske vode. Zaradi njihovega širjenja je Ciper v začetku letošnjega leta uvedel podoben program za njihov ulov.

Grška vlada za ulov teh rib, ki sicer živijo v tropskih vodah, plačuje 5,33 evra za kilogram. To je prvič, da smo v Grčiji sprejeli takšen ukrep, je pred začetkom programa dejal minister za kmetijstvo Margaritis Schinas, nekdanji podpredsednik Evropske komisije. Pojasnil je, da bodo ulovljene zamrznili in nato sežgali. Dodal je, da bodo ukrep najverjetneje razširili z zdaj prizadetih otokov na vse grške teritorialne vode.

Skrb javnosti v Grčiji so še okrepili videoposnetki, ki so jih na spletu objavile grške ribiške posadke. Na njih je videti, kako ribe z močnimi zobmi pregriznejo pločevinke pijače ali kose lesa. Grški Rdeči križ je izdal opozorilo za javnost, v katerem je predstavil postopke prve pomoči pri krvavečih ugrizih teh rib in opozoril na smrtonosni nevrotoksin v njihovih notranjih organih.

Kljub temu oblasti in predstavniki turističnega gospodarstva na Kreti opozarjajo, da prisotnosti teh rib v odprtem morju ni pretirano zaskrbljujoča, saj je znana že vrsto let. Kot zagotavljajo oblasti, za kopalce ni nobene neposredne nevarnosti.

Razlagalnik

Nevrotoksini so snovi, ki specifično napadajo živčni sistem organizma. Delujejo tako, da motijo prenos živčnih signalov med živčnimi celicami ali med živci in mišicami. Pri zaužitju strupene ribe, ki vsebuje močan nevrotoksin, kot je tetrodotoksin, lahko pride do ohromelosti mišic, težav z dihanjem in v najhujših primerih do srčnega zastoja, saj strup prepreči pravilno delovanje živcev, ki nadzorujejo vitalne funkcije telesa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Grčija napihovalka invazivne vrste ribolov podnebne spremembe

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