Grlić Radman: Vstop Hrvaške v schengen bo koristil predvsem Slovencem

Kilometrski zastoji in dolgo čakanje na meji bodo postali zgodovina, ko Hrvaška vstopi v schengensko območje. "Jaz podpiram vstop Hrvaške v schengen, čim prej je to mogoče. Nikoli nisem rekla nič drugega od tega," je v sredo dejala kandidatka za zunanjo ministrico in predsednica SD Tanja Fajon.

Danes schengen ne deluje in je ogrožen, pravi Fajonova, zato je treba postaviti jasna in transparentna pravila. "Šele takrat bo širitev, realno gledano, na tri nove države, ki so pripravljene, mogoča. In implementacija arbitražnega sporazuma poteka vzporedno."