Tujina

'Grok, daj to žensko v bikini'. Čeprav ona o tem nič ne ve

Bruselj, New York, 12. 01. 2026 16.04 pred 41 minutami 4 min branja 20

Avtor:
T.H. STA
Asistent umetne inteligence Grok

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je pridružila vse glasnejšim kritikam asistenta umetne inteligence Grok, ki je v lasti podjetja xAI milijarderja Elona Muska. Kot je dejala, je zgrožena, da platforma omogoča "digitalno slačenje žensk in otrok na spletu". Ustvarjanje razgaljenih, pornografskih in nasilnih podob se ob tem pogosto dogaja brez soglasja upodobljenih oseb. Več držav je že napovedalo ukrepe, na Otoku pa so uvedli tudi preiskavo.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ostro javno kritizirala Muskovo platformo X zaradi širjenja spolno eksplicitnih globokih ponaredkov, ustvarjenih z uporabo njihovega klepetalnega robota Grok, ki temelji na umetni inteligenci, je poročal bruseljski spletni portal Politico.

"Zgrožena sem, da tehnološka platforma uporabnikom omogoča digitalno slačenje žensk in otrok na spletu. To je nepredstavljivo vedenje. In škoda, ki jo povzročajo ti globoki ponaredki, je zelo resnična," je dejala v intervjuju za več evropskih medijev, med drugim za agencijo Reuters in italijanski časnik Corriere della Sera.

Zatrdila je, da EU ne bo zaupala "zaščite otrok in soglasja Silicijevi dolini". "Če ne bodo ukrepali oni, bomo mi," je opozorila von der Leynova, potem ko je Evropska komisija že prejšnji teden platformi X odredila, naj hrani "vse interne dokumente in podatke v zvezi z Grokom", tovrstne sporne podobe in posnetke pa že večkrat označila za nezakonite.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Funkcijo s pridom uporabljajo dekleta, ki na omrežju X objavljajo fotografije v zapeljivih pozah, nato pa še Grok zaprosijo, naj jim namesto oprijetih pajkic in kratkega topa nadane bikini ali pa jih dodatno razgali. Toda ta možnost je na voljo tudi drugim uporabnikom, da pod sliko neke tuje, popolnoma oblečene osebe, Groku naročijo, naj jo razgali, osebi na sliki pa na to sploh ni treba pristati oziroma niti ne ve, da je bil zanjo podan tak ukaz.

Uvedene uradne preiskave

Po številnih kritikah in pritiskih zaradi zlorab klepetalnega robota Grok za ustvarjanje pornografskih in nasilnih globokih ponaredkov podob žensk in otrok so regulatorji po vsej Evropi, med drugim v Bruslju, Parizu in Londonu, sprožili preiskavo.

Britanski regulator za komunikacijske storitve Ofcom je danes napovedal začetek formalne preiskave družbenega omrežja X "glede spolno eksplicitnih slik, ki jih distribuira" njegov asistent za umetno inteligenco Grok.

Navodilo Groku, naj odstrani oblačila
FOTO: Profimedia

"Pojavila so se zelo zaskrbljujoča poročila o uporabi umetne inteligence Grok na X za ustvarjanje in deljenje slik golih ljudi - ki lahko predstavljajo zlorabo intimnih slik ali pornografijo - ter spolno eksplicitnih slik otrok, ki lahko predstavljajo otroško pornografijo," je v izjavi sporočil Ofcom.

Kot so še navedli, bodo preiskali platformo, da bi ugotovili, ali je izpolnila svoje obveznosti glede zaščite ljudi pred nezakonitimi vsebinami.

Tudi druge države so se odločile ukrepati, potem ko so se v javnosti po vsem svetu v zadnjih dneh in tednih zvrstile številne kritike zaradi pornografskih in nasilnih podob žensk in otrok, ustvarjenih z Grokovo umetno inteligenco. Indonezija je v soboto kot prva država na svetu omejila dostop do Groka, v nedeljo pa ga je začasno blokirala tudi Malezija.

Preberi še Indonezija prva država, ki je omejila dostop do UI-asistenta Grok

Kritike je bilo slišati tako s strani uporabnikov kot predstavnikov EU in več držav, med njimi Velike Britanije in Francije.

Namesto ukinitve Musk to spremenil v 'luksuzno storitev' za naročnike

Elon Musk se je v objavah na svojem družbenem omrežju X v zadnjih dneh večkrat obregnil ob kritike na račun Groka. Med drugim je izpostavil, da je sporne pornografske vsebine in globoke ponaredke mogoče ustvarjati tudi z drugimi tovrstnimi orodji, kot sta ChatGPT podjetja OpenAI in Googlov UI asistent Gemini, in regulatorjem očital omejevanje svobode govora.

Ob ogorčenju zaradi spornih podob in posnetkov je nato vendarle sporočil, da bo vsakdo, ki bo uporabljal platformo Grok za ustvarjanje nezakonitih vsebin, utrpel posledice. Pod pritiskom kritik je omejil ustvarjanje in urejanje podob in posnetkov z umetno inteligenco, a na svoj način.

Elon Musk
FOTO: AP

"Ustvarjanje in urejanje fotografij in podob je trenutno na voljo le za uporabnike, ki plačujejo naročnino. Naročite se, da odklenete te funkcije," se je glasila objava na Grokovem profilu na omrežju X, nekdanjem Twitterju, ki je prav tako v Muskovi lasti. Naročniki morajo platformi zagotoviti podatke o svoji kreditni kartici in osebne podatke.

Tiskovni predstavnik Evropske komisije Thomas Regnier je ob tem opozoril, da napovedana sprememba "ne spremeni osnovne težave", ne glede na to, ali gre za plačljivo ali brezplačno uporabo. "Od platform zahtevamo, da poskrbijo, da njihova zasnova in sistemi ne omogočajo ustvarjanja takšnih nezakonitih vsebin," je dodal.

V uradu britanskega premierja Keira Starmerja so bili prav tako kritični do dejstva, da bo funkcija še naprej na voljo za naročnike. Sporočili so, da je ustvarjanje nezakonitih podob s tem zgolj postalo "luksuzna storitev", kar so označili kot žalitev za žrtve spolnega nasilja.

Asistent umetne inteligence Grok
FOTO: Profimedia

Raziskava, ki jo je nedavno objavil Guardian, je pokazala, da je bil Grok uporabljen za ustvarjanje pornografskih in nasilnih videoposnetkov žensk in otrok brez njihovega soglasja. Organizacija Internet Watch Foundation (IWF) pa je v četrtek sporočila, da so njeni analitiki odkrili nezakonite podobe deklet, starih med 11 in 13 let, ki so bile "verjetno ustvarjene" z uporabo platforme Grok, poroča britanski BBC.

Razlagalnik

Globoki ponaredek (deepfake) je tehnika, ki uporablja umetno inteligenco, zlasti globoko učenje, za ustvarjanje ali spreminjanje video posnetkov, slik ali avdio posnetkov, da bi ustvarili realistično, a ponarejeno vsebino. Najpogosteje se uporablja za zamenjavo obraza ene osebe z drugim na obstoječem videu ali za ustvarjanje povsem novih posnetkov, kjer oseba govori ali počne stvari, ki jih v resnici nikoli ni. Algoritmi za globoko učenje analizirajo veliko količino obstoječih podatkov (kot so fotografije in videi) osebe, ki jo želijo ponarediti, ter podatke osebe, na katero želijo prenesti obraz, da bi ustvarili prepričljiv rezultat. Ta tehnologija ima lahko resne posledice, vključno z manipulacijo javnega mnenja, ustvarjanjem lažnih novic in zlorabo posameznikov.

Elon Musk je južnoafriško-kanadsko-ameriški podjetnik, inženir in industrialni mogotec. Je ustanovitelj, izvršni direktor in glavni inženir pri SpaceX; zgodnji vlagatelj, izvršni direktor in arhitekt izdelkov pri Tesli, Inc.; ustanovitelj The Boring Company; soustanovitelj Neuralink in OpenAI ter lastnik in tehnični direktor podjetja X (prej Twitter). Musk je znan po svojih ambicioznih projektih, ki segajo od kolonizacije Marsa s SpaceX, razvoja električnih vozil pri Tesli, do raziskovanja vmesnikov med možgani in računalniki z Neuralink. Njegova podjetja pogosto postavljajo mejnike v tehnoloških panogah, vendar je Musk tudi pogosto v središču pozornosti zaradi svojih kontroverznih izjav in poslovnih odločitev, vključno z nedavnim prevzemom platforme X in razvojem naprednih orodij umetne inteligence, kot je Grok.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI20

300 let do specialista
12. 01. 2026 16.56
Kako dobro igrajo svetnike, Ursula naj bo samo tiho, ona ne rabi sčititi naših otrok! Zadnja je!!!
Odgovori
+1
1 0
Buci in Bobo
12. 01. 2026 16.53
Kakšenbi bil svet, če bi se sprehajali naokoli čistonagi. Samo en opasač z dvemi žepi bi potrebovali za roke. 🙄
Odgovori
0 0
supergigi
12. 01. 2026 16.49
Spet ene brezvezne omejitve s strani Bruslja. Kdor bo želel, da mu AI digitalno sleče določeno žensko, bo že našel način kako priti do tega.
Odgovori
+3
4 1
Dragica Cegler
12. 01. 2026 16.48
A zdaj so jih pa že razdelili,mislim na uno makedonko?
Odgovori
0 0
Covid 19
12. 01. 2026 16.43
Lajno ta program avtomatsko obleče v klovna..
Odgovori
-2
2 4
rok1211
12. 01. 2026 16.40
to je komaj začetek
Odgovori
+3
3 0
klop12
12. 01. 2026 16.36
po željah klovna v beli hiši, grok ne zna slečt samo odraslih oseb...
Odgovori
+0
3 3
FRPuma
12. 01. 2026 16.40
Bi rekel, da nam prišpara precej pravih žrtev. Ampak omejenci se bodo pa vžgali
Odgovori
-1
1 2
stoinena
12. 01. 2026 16.44
ja, vprašanje. če jih ne to še bolj podkuri... super bi bilo če bi res izničilo prave žrtve.
Odgovori
+0
1 1
Artechh
12. 01. 2026 16.36
Brezveze omejevanja. Uporabnik naj bo za to odgovoren. Saj je bila Pandorina skrinjica odprta tako da.tudi če online ponudniki to blokirajo obstajajo lokalni modeli
Odgovori
+4
6 2
vevse
12. 01. 2026 16.35
Na letalo pa čim prej do Melanije ,saj ona je izoljenka od ljudstva.
Odgovori
-4
0 4
Greznica
12. 01. 2026 16.35
folk je bolan ... ni nam rešitve ....
Odgovori
+2
6 4
Jani.
12. 01. 2026 16.33
AI bi bilo potrebno strogo regulirati.
Odgovori
+5
7 2
Artechh
12. 01. 2026 16.36
Ne mors. Imaš lakolane modele.
Odgovori
+2
2 0
enapi
12. 01. 2026 16.33
Odličen evropski AI asistent je mistral. Stran od ameriškega sranja.
Odgovori
+2
2 0
FRPuma
12. 01. 2026 16.30
A moškega pa ne sleče ali kako? Bureki
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
12. 01. 2026 16.30
Grok je zakon.
Odgovori
-2
2 4
Vera in Bog
12. 01. 2026 16.10
Iskali ste dobili ste. Računalnike v vsak slovenski dom?
Odgovori
-5
3 8
enapi
12. 01. 2026 16.27
Normalno. Ne pa križ.
Odgovori
+8
10 2
Vera in Bog
12. 01. 2026 16.52
Križ te bo na koncu sodil. Kam se boš skril?
Odgovori
0 0
bibaleze
