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Grok sodeloval pri napadih na 2000 ciljev v Iranu

Washington, 17. 06. 2026 11.34 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
STA N.V.
Simbol Grok

Orodje umetne inteligence Grok, ki ga je razvilo podjetje Elona Muska, je bilo uporabljeno v napadih ZDA na Iran, je v ponedeljek objavljenem poročilu razkrila ameriška vlada. Ameriške sile naj bi med operacijo v Iranu v 96 urah s pomočjo Groka izstrelile več kot 2000 kosov streliva na 2000 različnih ciljev.

Ameriška vlada v poročilu zagovarja plinske turbine, ki jih uporablja velikanski podatkovni center Muskovega podjetja xAI, in so tarča okoljevarstvene tožbe.

Organizacija za državljanske pravice temnopoltih Američanov NAACP namreč toži xAI, češ da brez dovoljenj upravlja več deset turbin, kar je v nasprotju z zakonom o čistem zraku. Navaja tudi, da turbine onesnažujejo večinoma soseske s temnopoltim prebivalstvom. Podjetje se brani, da so turbine začasne in premične, zato niso predmet zakona.

Plinske turbine v obratu podjetja xAI
Plinske turbine v obratu podjetja xAI
FOTO: AP

Ameriško ministrstvo pravosodje je v poročilu navedlo, da tožba "ogroža ameriško nacionalno, gospodarsko in energetsko varnost, saj si prizadeva za prekinitev oskrbe z električno energijo za inovacije umetne inteligence, ki podpirajo vojaške operacije ministrstva za vojno".

Ob tem so zvezni tožilci predložili pričevanje vodje oddelka za umetno inteligenco pri Pentagonu Camerona Stanleyja, ki je pod prisego navedel, da so Grok uporabljali za projekt Maven, ameriški vojaški program za napade s pomočjo umetne inteligence. Tega je sprva poganjal model Claude podjetja Anthropic.

Po besedah Stanleyja je projekt ameriškim silam omogočil, da so med operacijo Epski bes proti Iranu v 96 urah izstrelile več kot 2000 kosov streliva na 2000 različnih ciljev. Stanley je še pohvalil Muskovo tehnologijo in "močno povečano operativno učinkovitost, ki jo je omogočil model Grok Gov".

Ameriška vlada je sicer že konec februarja prekinila pogodbo z Anthropicom, potem ko je ta zavrnil uporabo njihovih orodij umetne inteligence za popolnoma avtomatizirane napade ali množični nadzor Američanov, zato se je Pentagon obrnil h konkurentom, kot je xAI. A prehod nekaj časa traja, zato je ameriška vlada priznala, da so tudi Claude še vedno uporabljali med vojno v Iranu.

xAI grok elon musk iran napad

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KOMENTARJI7

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detect
17. 06. 2026 12.56
Evo pa imamo lepšo prihodnost od umetne inteligence.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
17. 06. 2026 12.57
Ja, nadzorovala nas bo vse več, napadala (kaznovala( tudi.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
17. 06. 2026 12.55
"Ameriška vlada je sicer že konec februarja prekinila pogodbo z Anthropicom, potem ko je ta zavrnil uporabo njihovih orodij umetne inteligence ZA POPOLNOMA AVTOMATIZIRANE NAPADE ALI MNOŽIČNI NADZOR AMERIČANOV zato se je Pentagon obrnil h konkurentom,..."
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
17. 06. 2026 12.47
O grok naš vsakdanji, zaupamo ti rakete, da....
Odgovori
0 0
zgodovinarpop
17. 06. 2026 12.07
Ce ste vi neodvisen mediji, potem sem tudi jaz papez..srecno
Odgovori
+6
6 0
NeXadileC
17. 06. 2026 12.48
Niso.
Odgovori
0 0
Firedancer
17. 06. 2026 13.26
Čudno, da še nisi moderiran.
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0 0
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