Groku bodo prepovedali objavljanje ponarejenih seksualiziranih slik

X je sporočil, da bo vsem uporabnikom Groka in družbenega omrežja "geografsko blokiral možnost" ustvarjanja slik ljudi v "bikinijih, spodnjem perilu in podobnih oblačilih v tistih jurisdikcijah, kjer so takšna dejanja nezakonita", poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Uvedli smo tehnološke ukrepe, da bi preprečili urejanje slik resničnih ljudi v razkrivajočih oblačilih na profilu Grok. Omejitev velja za vse uporabnike, vključno s plačljivimi naročniki," je navedla varnostna ekipa omrežja X. Za dodatno plast zaščite je ustvarjanje slik in možnost urejanja fotografij prek profila Grok zdaj na voljo le plačljivim naročnikom.
Evropska komisija je sporočila, da se je seznanila z "dodatnimi ukrepi", ki jih X sprejema za prepoved ustvarjanja spolno usmerjenih podob žensk in otrok z Grokom. "Spremembe bomo skrbno ocenili, da bi zagotovili učinkovito zaščito državljanov EU," je dejal tiskovni predstavnik komisije Thomas Regnier.
V zadnjem času se je na Muskov xAI z namenom omejitve asistenta usul val kritik in pritiskov, potem ko je Grokova funkcija Spicy Mode (pikantni način) uporabnikom omogočila ustvarjanje pornografskih in nasilnih globokih podob žensk in otrok ponaredkov z uporabo preprostih besedilnih pozivov kot sta "obleči jo v bikini" ali "sleči ji oblačila".
Generalni državni tožilec v Kaliforniji je sprožil preiskavo xAI, ki razvija asistenta, zaradi spolno eksplicitnih vsebin, medtem ko je več držav blokiralo dostop do klepetalnega robota ali sprožilo lastne preiskave.
Dodatni pritisk je v sredo naložila koalicija 28 civilnih družbenih skupin, ki so v odprtem pismu, poslanem izvršnima direktorjema Appla in Googla, pozvali k prepovedi Groka in X v svojih trgovinah z aplikacijami, navaja AFP.
Indonezija, Malezija in Filipini blokirali Grok
V soboto je Indonezija postala prva država, ki je popolnoma blokirala dostop do Groka. Naslednji dan ji je sledila sosednja Malezija. Danes so namero o blokadi sporočili tudi Filipini.
"Internet moramo očistiti takoj, saj se pojavlja veliko strupenih vsebin, zlasti s pojavom umetne inteligence," je dejal filipinski minister za telekomunikacije Henry Rhoel Aguda.
Prejšnji teden je analiza več kot 20.000 slik, ustvarjenih z Grokom, ki jo je izvedla francoska neprofitna organizacija AI Forensics, pokazala, da jih več kot polovica prikazuje "posameznike v minimalnih oblačilih", večinoma gre za ženske, na dveh odstotkih slik so se pojavili tudi mladoletni.
