'Gromozanski projekt na Nikobarskih otokih pomeni smrtno obsodbo za plemena'

Na Nikobarskih otokih sta namreč dve etnični avtohtoni skupini – Nikobarci in Šompeni. S tem projektom bi bili najbolj ogroženi slednji, ki živijo na Velikem Nikobarju. Gre za gost gozdnat otok s površino 900 kvadratnih kilometrov, ki leži približno 1300 kilometrov vzhodno od indijskega mesta Chennai in le slabih 150 kilometrov severozahodno od Aceha na indonezijskem otoku Sumatra, kjer živi od 100 do 400 pripadnikov plemena, piše Guardian.

Kar 39 znanstvenikov in akademikov iz Azije, Evrope in ZDA je podpisalo pismo, ki so ga naslovili na indijskega predsednika Droupadija Murmuja in zapisali: "Če se bo projekt nadaljeval, četudi v omejeni obliki, menimo, da bo to smrtna obsodba za tamkajšnje prebivalce, kar je enakovredno mednarodnemu zločinu genocida."

Šompeni so odvisni od deževnega gozda in imajo zelo malo stikov z zunanjim svetom. Ker so že tako dolgo izolirani, akademiki menijo, da bi lahko umrli od raznih bolezni, če bi prišli v stik s tujci. Tudi vladni načrti namreč ne vključujejo ničesar o tem, kaj se bo zgodilo s plemeni, razen navedbe, da se lahko "avtohtoni prebivalci preselijo, če bo to potrebno". Na otoku živi tudi nekaj Nikobarcev, a so oni bolj izpostavljeni zunanjemu svetu in kot taki niso tako zelo ogroženi.

Vlada namreč meni, da je projekt ključnega pomena za varnost in obrambo, saj ima otok dobro strateško lego v Indijskem oceanu in se zoperstavlja vse večji prisotnosti Kitajske v regiji. Poleg tega Nikobarski otoki skupaj z Andamanskimi otoki ležijo na eni žnajbolj prometnih svetovnih pomorskih poti. Časa za ustavitev projekta tako drastično primanjkuje, kabinet predsednika države pa naj bi ga odobril že v prihodnjih mesecih. Pristanišče v zalivu Galathea bi lahko začeli graditi že pred koncem leta 2024, dokončano pa naj bi bilo do leta 2028. Ministrstvo za okolje je že odobrilo posek 850.000 dreves na otoku.

"Ta projekt bo pomemben mejnik pri razvoju Indije, ki bo postala samozavestna in neodvisna država, ter bo podprl gospodarski razvoj države," je poudaril Sarbananda Sonowal, minister za pristanišča, ladijski promet in vodne poti.