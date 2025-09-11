Svetli način
Tujina

Grošelj: Rusija želi eskalirati zadeve

Ljubljana, 11. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 6 urami

24UR ZVEČER , K.H.
Zadnji incident vdora ruskih dronov v poljski zračni prostor je na noge dvignil Evropsko unijo in zvezo Nato. Kako blizu Evrope je vojna in kaj pomeni zaprosilo Poljske za aktivacijo 4. člena severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju? Kako daleč bo šel v testiranju Zahoda ruski predsednik Putin?

Ruski droni na poljskem nebu pomenijo najhujšo kršitev evropskega zračnega prostora doslej, Poljska pa po drugi svetovni vojni še nikoli ni bila tako blizu oboroženemu spopadu, je incident komentiral poljski premier Donald Tusk. Ker so droni predstavljali neposredno grožnjo Poljski, je ta zaprosila za aktivacijo četrtega člena severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju. 

Medtem ko se vrstijo obsodbe nevarnega dejanja, je Rusija zanikala, da je načrtovala napad na cilje na Poljskem. Ukrajina pa opozarja: kršitev poljskega zračnega prostora pomeni izredno nevaren precedens za Evropo. 

Poljska delila posnetke sestreljenih dronov, Rusija: Širijo laži in mite

V oddaji 24UR ZVEČER je obramboslovec in nekdanji evropski poslanec Klemen Grošelj podrobno analiziral vdor ruskih dronov v zračni prostor Poljske. Ocenjuje, da je šlo za namerno provokacijo, katere namen je bil preizkusiti enotnost in odzivnost Nata, zlasti v luči bližajočih se obsežnih vojaških vaj med Rusijo in Belorusijo. Kot je dejal, že sama izbira uporabljenih dronov, šlo naj bi za "motilce" in niso primarno namenjeni napadom v Ukrajini, kaže, da je šlo za provokativno potezo. 

Prepričan je, da se je Nato kljub zapletenosti razmer odzval enotno in učinkovito ter poslal jasno sporočilo Rusiji. A kljub temu meni, da lahko pričakujemo podobne incidente tudi v prihodnje. "Rusija želi eskalirati zadevo. Je pa to napoved, da ko se bodo začeli ti veliki manevri, da se lahko pričakuje še kakšni drugi podobni incidenti, kot so recimo potiskanje migrantov preko meje iz Belorusije v Poljsko. Marsikaj se še lahko zgodi," je posvaril Grošelj.

Celotno analizo si lahko ogledate v zgoraj priloženem pogovoru. 

