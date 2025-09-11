Grošelj: Rusija želi eskalirati zadeve

Medtem ko se vrstijo obsodbe nevarnega dejanja, je Rusija zanikala, da je načrtovala napad na cilje na Poljskem. Ukrajina pa opozarja: kršitev poljskega zračnega prostora pomeni izredno nevaren precedens za Evropo.

Ruski droni na poljskem nebu pomenijo najhujšo kršitev evropskega zračnega prostora doslej, Poljska pa po drugi svetovni vojni še nikoli ni bila tako blizu oboroženemu spopadu, je incident komentiral poljski premier Donald Tusk . Ker so droni predstavljali neposredno grožnjo Poljski, je ta zaprosila za aktivacijo četrtega člena severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju.

V oddaji 24UR ZVEČER je obramboslovec in nekdanji evropski poslanec Klemen Grošelj podrobno analiziral vdor ruskih dronov v zračni prostor Poljske. Ocenjuje, da je šlo za namerno provokacijo, katere namen je bil preizkusiti enotnost in odzivnost Nata, zlasti v luči bližajočih se obsežnih vojaških vaj med Rusijo in Belorusijo. Kot je dejal, že sama izbira uporabljenih dronov, šlo naj bi za "motilce" in niso primarno namenjeni napadom v Ukrajini, kaže, da je šlo za provokativno potezo.

Prepričan je, da se je Nato kljub zapletenosti razmer odzval enotno in učinkovito ter poslal jasno sporočilo Rusiji. A kljub temu meni, da lahko pričakujemo podobne incidente tudi v prihodnje. "Rusija želi eskalirati zadevo. Je pa to napoved, da ko se bodo začeli ti veliki manevri, da se lahko pričakuje še kakšni drugi podobni incidenti, kot so recimo potiskanje migrantov preko meje iz Belorusije v Poljsko. Marsikaj se še lahko zgodi," je posvaril Grošelj.

