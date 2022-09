Grossi o nuklearki v Zaporožju: Čaka nas še veliko dela

IAEA zaradi razmer v nuklearki ostaja zaskrbljena, je po vrnitvi na ozemlje pod ukrajinskim nadzorom dejal Rafael Grossi in poudaril, da trenutno ekipa strokovnjakov nima orodja, da bi popolnoma ocenila obseg kršenja celovitosti elektrarne. Pri tem je še dodal, da inšpektorji niso ocenili, ali je bila škoda namerna ali naključna.

"Lahko smo si ogledali celotno območje. Ogledal sem si reaktorje, nadzorne sobe in druge prostore, a nas tu čaka še veliko dela," je povedal in ponovno pohvalil predano delo ukrajinskega osebja in vodstva elektrarne, ki kljub zelo težkim okoliščinam profesionalno opravljajo svoje delo. Prav tako je ponovil, da si IAEA prizadeva vzpostaviti stalno prisotnost na lokaciji.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem kritiziral Grossija, saj med svojim obiskom ni zahteval demilitarizacije jedrske elektrarne. "Ključna stvar, ki bi se morala zgoditi, je demilitarizacija ozemlja elektrarne. Prav to je cilj ukrajinskih in mednarodnih prizadevanj. Slabo je, da še nismo slišali ustreznih pozivov IAEA, čeprav sva o tem govorila z Grossijem na najinem srečanju v Kijevu," je dejal.