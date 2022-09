Grossi po obisku v Zaporožju: Igramo se z ognjem

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) in generalni sekretar ZN Antonio Gutteres sta Rusijo in Ukrajino pozvala k vzpostavitvi demilitariziranega območja okoli jedrske elektrarne Zaporožje v južni Ukrajini. V poročilu IAEA namreč piše, da je potrebno takoj prenehati z obstreljevanjem saj to predstavlja ogromno tveganje za jedrsko katastrofo. Rusija naj bi med tem bila prisiljena kupovati vojaško opremo od Severne Koreje, saj sankcije zavirajo možnost Moskve, da oskrbuje svojo vojsko.

"Igramo se z ognjem in lahko se zgodi nekaj zelo, zelo katastrofalnega," je Varnostni svet ZN opozoril Rafael Grossi, vodja IAEA le nekaj dni po tem, ko je vodil inšpekcijski obisk jedrske elektrarne Zaporožje. Po obisku so objavili težko pričakovano poročilo, v katerem so pozvali k "vzpostavitvi varnostnega območja" okoli elektrarne in boljšim delovnim pogojem za osebje. Grossi je prejšnji teden vodil misijo v Zaporožje, dva osebja IAEA pa sta še vedno tam in spremljata razmere, poroča Deutsche Welle. Na zasedanju Varnostnega sveta je tudi generalni sekretar ZN Antonio Gutteres zahteval, da se ruske in ukrajinske sile dogovorijo o "demilitariziranemu območju." Po njegovih besedah bi to vključevalo "zavezo ruskih sil, da bodo umaknile vse vojaško osebje in opremo s tega območja ter zavezo ukrajinskih sil, da se vanj ne bodo premaknile."

icon-expand Antonio Gutteres FOTO: AP

"Trenutne razmere so nevzdržne. Najboljši ukrep za zagotovitev varnosti objekta in okoliških prebivalcev je, da se oboroženi spopadi na območju elektrarne takoj končajo," je dodal Gutteres. V poročilu IAEA piše, da je nujno treba prenehati z obstreljevanjem objekta, saj to predstavlja izjemno veliko tveganje za jedrsko katastrofo.Poleg vzpostavitve varnostneg območja je potrebno odstraniti ruska oklepna vozila, ki jih je mogoče opaziti v tovarni. Med obiskom je IAEA sporočila, da je opazila številne primere škode. Poškodovana infrastruktura je vključevala rezervoar za olje za turbine, strehe več stavb, vključno s tisto, v kateri je vozilo za transport rabljenega goriva. Poleg tega je poškodovana tudi stavba, v kateri je sveže jedrsko gorivo in skladišče trdnih radioaktivnih odpadkov ter sistem za spremljanje sevanja zabojnikov.

Grossi je pohvalil osebje, ki dela v elektrarni ter opozoril, da je potrebno izboljšati njihove delovne in življenjske pogoje, da bi se izognili nevarnosti jedrske katastrofe. "Osebje vseh ukrajinskih jedrskih objektov je še naprej pokazalo vzdržljivost in odpornost pri ohranjanju varnega in zanesljivega delovanja območij sredi konflikta in IAEA jih pozdravlja," so zapisali. V poročilu dodajajo, da so bili delavci izpostavljeni velikemu stresu, zlasti zaradi omejenega števila razpoložljivega osebja. "To ni trajnostno in bi lahko povzročilo človeško napako s posledicami za jedrsko varnost."

icon-expand Rafael Grossi je pohvalil osebje v elektrarni, ki so podvrženi ogromnim stresnim situacijam in slabim delovnim pogojem zaradi pomanjkanja razpoložljivega osebja.

Rusija je izrazila obžalovanje, da poročilo ni obtožilo ukrajinskih sil za obstreljevanje območja elektrarne. "Obžalujemo, da v vašem poročilu ni neposredno naveden vir obstreljevanja," je dejal ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija. Predstavniki zahodnih sil so te pripombe zavrnili in dejali, da temeljno težavo predstavlja ruska invazija in okupacija elektrarne.

icon-expand Jedrska elektrarna Zaporožje FOTO: AP

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil poročilo IAEA, še posebej tisti del, ki omenja prisotnost ruske vojaške opreme v jedrski elektrarni Zaporožje. "Poročilo ugotavlja prisotnost ruske vojaške opreme na ozemlju jedrske elektrarne, pritisk na naše tamkajšnje zaposlene in jasno omenja rusko vojaško okupacijo. To je dobro," je dejal Zelenski v svojem dnevnem nagovoru. Strinja se tudi z vzpostavitvijo varnostnega območja. Kijev in Moskva sta se že večkrat obtožila obstreljevanja elektrarne. Tovarna v Zaporožju je skupaj z večino preostale regije od marca pod rusko okupacijo, vendar jo vodi ukrajinsko osebje. Sodeč po ameriških obveščevalnih podatkih, pa Rusija medtem kupuje na milijone topniških granat in raket od Severne Koreje, kar je znak, da so globalne sankcije močno omejile dobavne verige in prisilile Moskvo, da se za vojaške dobave obrne na Pjongjang.

icon-expand Rusija naj bi od Severne Koreje kupila več topniških granat in raket. FOTO: AP