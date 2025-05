Groza med slavjem v Liverpoolu: v množico zapeljal avtomobil

V zadnjih nekaj urah so se na ulicah Liverpoola zbirale množice ljudi, ki so se udeležili velikega nogometnega slavja. V množico ljudi v paradi pa je zapeljal avtomobil. Ali je bil kdo poškodovan, še ni jasno, policija pa še ni posredovala več podrobnosti, poroča BBC. Oblasti so že pridržale moškega, ki naj bi zakrivil incident. Na kraju so številna reševalna vozila, policisti so vzpostavili kordon.