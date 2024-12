Groza na božični prireditvi: Na ljudi padla ogromna železna ptica

Pri tem je bilo poškodovanih vsaj 13 ljudi, dve osebi težje. Dogodka se je udeležilo veliko staršev z otroki, med poškodovanimi pa sta bili dveletna punčka in njena mama, ki so ju odpeljali v bolnišnico, poroča Ouest France. Na kraju so posredovali številni reševalci, policija in gasilci.