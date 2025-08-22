Groza na letalu: med letom se je odlomil del krila

Težavo so prvi opazili potniki, ki so z boeingom 737 družbe Delta Air Lines potovali s Floride v Teksas. "Čutili smo zelo močno turbulenco, letalo se je treslo. Gospa v vrsti pred nami je pogledala skozi okno in povedala, da se je del krila odlomil," je za CNN povedala Shanila Arif , ki je dogajanje tudi posnela.

Posnetek prikazuje, kako del levega zakrilca poplesava v vetru, medtem ko letalo leti visoko nad naseljem. "Prestrašila sem se," je priznala. Razmišljala je, da bi se kos lahko dokončno odlomil, zadel rep letala in povzročil strmoglavljenje.

To se na srečo ni zgodilo, varno so pristali v Austinu, letalo pa so takoj izločili iz prometa in odpeljali na popravilo. "Opravičujemo se našim strankam za to izkušnjo. Za nas ni nič pomembnejšega od varnosti zaposlenih in strank," so po incidentu sporočili iz družbe Delta Air Lines. In dodali, da bodo v celoti sodelovali pri preiskavi, ki jo je sprožila Ameriška zvezna agencija za letalstvo (FFA).