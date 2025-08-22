Svetli način
Tujina

Groza na letalu: med letom se je odlomil del krila

Austin, 22. 08. 2025 08.48 | Posodobljeno pred 48 minutami

Let iz Orlanda na Floridi v Austin v Teksasu se je zaključil bolj dramatično, kot bi lahko 68 potnikov in članov posadke sploh pričakovalo. Malo pred pristankom se je namreč odlomil del zakrilca.

Težavo so prvi opazili potniki, ki so z boeingom 737 družbe Delta Air Lines potovali s Floride v Teksas. "Čutili smo zelo močno turbulenco, letalo se je treslo. Gospa v vrsti pred nami je pogledala skozi okno in povedala, da se je del krila odlomil," je za CNN povedala Shanila Arif, ki je dogajanje tudi posnela. 

Posnetek prikazuje, kako del levega zakrilca poplesava v vetru, medtem ko letalo leti visoko nad naseljem. "Prestrašila sem se," je priznala. Razmišljala je, da bi se kos lahko dokončno odlomil, zadel rep letala in povzročil strmoglavljenje. 

To se na srečo ni zgodilo, varno so pristali v Austinu, letalo pa so takoj izločili iz prometa in odpeljali na popravilo. "Opravičujemo se našim strankam za to izkušnjo. Za nas ni nič pomembnejšega od varnosti zaposlenih in strank," so po incidentu sporočili iz družbe Delta Air Lines. In dodali, da bodo v celoti sodelovali pri preiskavi, ki jo je sprožila Ameriška zvezna agencija za letalstvo (FFA). 

Delta Air Lines Boeing 737 varnost letenja krilo
Artechh
22. 08. 2025 10.24
Max spet strajka
ODGOVORI
0 0
kovexx
22. 08. 2025 10.23
+1
in spet Boing in spet 737....save flight everyone
ODGOVORI
1 0
Vlahek
22. 08. 2025 10.23
KAKO GROZNO!!!!
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
22. 08. 2025 10.21
Odkar je prišel Obama in Biden je amerika ratala tretji svet ne moreš verjet
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
22. 08. 2025 10.19
+2
Spet čist slučajno bojng... If ic Bojing, ajm nat gojing.
ODGOVORI
2 0
natmat
22. 08. 2025 10.18
+2
Tukaj se lepo vidi vsa beda nedotakljivih amerov...
ODGOVORI
2 0
Aijn Prenn
22. 08. 2025 10.12
+4
Boeingi so fajn avioni. Ga pol manjka, pa leti kot, da ni nič. Odpadejo vrata, nobene panike, gremo dalje. Odpadejo zakrilca, šofer še porajta ne. ;-))
ODGOVORI
4 0
Midelamodrugace
22. 08. 2025 10.20
Koliko boeingov je v zraku in koliko antonovov 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
22. 08. 2025 10.25
To ne vem, vem pa, da suhoj, tupoljev pa iljušin letijo dokler ne padejo dol. Eni prej, drugi po 50 letih... ;-))
ODGOVORI
0 0
big_foot
22. 08. 2025 10.12
+2
In Boeing leta po svetu samo še zato ker je pač ameriški. Če bi se toliko šlamparij dogajalo z airbusom bi bili za vedno prizemljeni.
ODGOVORI
2 0
ivan res grozni
22. 08. 2025 10.12
+3
Saj ni prvi april. Gospa je odprla okno?
ODGOVORI
3 0
Okoliletajo?a
22. 08. 2025 10.20
To so napisali zato, da vidijo, da res podrobno beremo članek :)
ODGOVORI
0 0
FrancRode
22. 08. 2025 10.04
Dokler ni smerno krmilo še ni take panike. Važno, da je na naslovnici skoraj strmoglavilo letalo.
ODGOVORI
0 0
Ročak
22. 08. 2025 10.01
+2
Gospa je odprla okno? Kot na vlaku?
ODGOVORI
2 0
Ici
22. 08. 2025 09.59
+7
No, no, no, ni potrebno zganjati take panike. Tudi če bi tale košček zakrilca odpadel, letalo ne bi strmoglavilo. Je pa res, da imajo letala Boeing skoraj 3 x večji faktor incidentov in nesreč od Airbusa. Še posebej pri najbolj številčnem modelu B737 (9.300 izdelanih letal, 6.500 letal v funkciji).
ODGOVORI
7 0
Komentator aligator
22. 08. 2025 09.58
+5
Spet selotejp popustil
ODGOVORI
5 0
jurist
22. 08. 2025 09.58
+9
ne vem s čim so leteli, če lahko kar gospa odpre okno...
ODGOVORI
9 0
Bolfenk2
22. 08. 2025 09.56
+14
To se zgodi, ko so vodenje Boinga prevzeli ekonomisti na mesto inženirjev. Letala jim dobesedno razpadajo. Samo najpogumnejši potniki si še upajo leteti z Boingom. Nekoč pa so proizvajali najboljša letala na svetu.
ODGOVORI
15 1
Make Europe Great Again
22. 08. 2025 09.53
+9
di si doma na terasi pa tale kos prileti bi bilo tudi pestro :-) noben aspirin ne pomaga več
ODGOVORI
9 0
Letnik 1964
22. 08. 2025 09.52
+12
v članku piše, gospa je odprla okno....😉🤣
ODGOVORI
12 0
vitranc22
22. 08. 2025 09.51
+3
Nič posebnega, to se kar naprej dogaja.
ODGOVORI
4 1
pager
22. 08. 2025 10.09
+2
sem kar dost na medkontinentalnimi leti, pa še do zdaj nisem videl da bi mi kak kos krila odpadel, res pa je da se izogibam boingov , če se le da letim raje s 350 ali 380, delujejo bolj sigurno, vsaj za zdaj
ODGOVORI
2 0
Hugh_Mungus
22. 08. 2025 09.47
+3
Razmišljala je, da bi se kos lahko dokončno odlomil, zadel rep letala in povzročil strmoglavljenje. - a to folk res misli da letalo kar za vsak drek strmoglavi?
ODGOVORI
6 3
trol3
22. 08. 2025 09.53
+4
Če se tak velik kos zakrilca odlomi pri hitrosti 300 - 400 kmh bi odtrgal cel del zadnjega horizontalnega stabilizatorja in to se ne bi dobro končalo
ODGOVORI
5 1
Okoliletajo?a
22. 08. 2025 10.15
a ne strmoglavi včasih še zaradi manjših zadev? Če bi bila na letealu, bi raje videla, da se zakrilca držijo krila.
ODGOVORI
0 0
Zmaga Ukrajini
22. 08. 2025 09.44
-8
No, samo da letalo ni izgubilo aerodinamike.
ODGOVORI
1 9
IskraLJ
22. 08. 2025 09.52
+7
A tako kot ukrajina ozemlja.
ODGOVORI
9 2
Make Europe Great Again
22. 08. 2025 09.52
+3
haha
ODGOVORI
4 1
Bolfenk2
22. 08. 2025 09.57
+4
Zmagica, tebi preprosto že iz navade moram dati minus tudi če napišeš kaj pametnega. Daj si že spremeni nick, da boš bolj skladna s stanjem na terenu.
ODGOVORI
5 1
ivan res grozni
22. 08. 2025 10.18
Ruska vojska pri premoči v ljudeh 2:1, težki oborožitvi 5:1 in popolni prevladi v zraku potrebuje leto dni, da zasede mesto velikosti Slovenske Bistrice. Pa smo se včasih norčevali iz italijanske vojske.
ODGOVORI
0 0
