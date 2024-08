Groza na panoramskem kolesu: kriki ujetih, izžvižgani reper in 30 poškodovanih

Zagorelo je okoli 21. ure. Gasilci so sporočili, da so ljudi postopoma odstranili s panoramskega kolesa in jih odpeljali na varno. Prizadeti gondoli sta popolnoma zgoreli, a je stanje zdaj pod nadzorom.

Vodja operacije je povedal, da je bilo poškodovanih 30 ljudi, od tega dve osebi huje. Med njimi so bili štirje policisti, ki so utrpeli lažje poškodbe zaradi vdihavanja dima.

Približno uro po izbruhu požara so obiskovalce festivala sicer obvestili, da se poškodovani glede na okoliščine dobro počutijo.

Odgovor na vprašanje, zakaj je izbruhnil požar, naj bi dala preiskava, je pa v času dogodka ravno nastopal nemški reper Ski Aggu. Program so začasno prekinili, a nadaljevali ob 22.30.

Približno 30.000 ljudi je sicer prišlo na Störmthalsko jezero, da bi preživeli brezskrben koncertni vikend, preden je nato zabavo prekinil ogenj.

Bolj zgovorne od policije so priče. Po besedah očividcev je požar izbruhnil v spodnjem delu panoramskega kolesa in se nato razširil na gondole. Gost oblak dima se je vil v množico, ki pa na srečo ni zagnala panike.

Leipziger Zeitung poroča, da so skušali ogenj najprej pogasiti z gasilnimi aparati, ker pa to ni delovalo, so goreče gondole obrnili navzgor, da se plameni ne bi mogli širiti naprej.

Očividci so slišali panične krike ljudi, ki so sedeli v gondolah. Gasilci so hitro prispeli na kraj in požar uspeli pogasiti, kar so prisotni pospremili z bučnim aplavzom.

Čeprav torej preiskava še poteka, so organizatorji sporočili, da je vzrok požara tehnična okvara na panoramskem kolesu.

A če so bili gasilci deležni aplavza, je bil reper Ski Aggu deležen žvižgov občinstva. Na nesrečo, ki bi se lahko končala zelo tragično, naj bi se odzval skrajno neprimerno. Ocenil naj bi, da je dogodek "neprijeten za upravljavca kolesa", panične krike ljudi, ki so se bali za svoja življenja, pa pospremil z opazko, naj utihnejo.