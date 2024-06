Groza na potapljajočem se čolnu: pred očmi matere zadavil 16-letno dekle

Italijanska La Repubblica poroča, da je preživela ženska preiskovalcem povedala o tragičnem koncu svoje hčerke. 16-letno dekle naj bi na krovu ubil eden od potnikov, ki je prav tako med redkimi, ki so preživeli katastrofo. Ženska ga je prepoznala in prijavila, oblasti pa so ga aretirale.

Tožilstvo v mestu Locri je izdalo nalog za aretacijo moškega zaradi umora. Preživeli trdijo, da je 27-letni Iračan izvedel grozljiv napad, potem ko je videl, kako sta se utapljali njegova žena in hčerka.

Obup in gnev naj bi zlil na nesrečno 16-letnico in to pred očmi njene matere, ki po poročanju nekaterih medijev pravi, da jo je zadavil, medtem ko jo je posiljeval. Uradni podatki so skopi.