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Groza na vlakcu smrti: 'Zdelo se je, kot da lebdi, pristal je z glavo navzdol'

Atlanta, 14. 10. 2026 15.34 pred 34 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Vlakec smrti Goliath

Policija je sporočila, da je 42-letni moški, ki je v ponedeljek umrl med vožnjo z vlakcem smrti Goliath v zabaviščnem parku Six Flags, padel s sedeža med vožnjo. Preden je pristal pod atrakcijo, naj bi zadel tudi druge obiskovalce, nato pa je pristal na tleh z glavo navzdol. Očividec je dogodek opisal kot "nenavaden in travmatičen".

Smrt na vlakcu smrti v zabaviščnem parku Six Flags
Smrt na vlakcu smrti v zabaviščnem parku Six Flags
FOTO: AP

Nesreča se je zgodila pred očmi številnih obiskovalcev, park pa je po dogodku začasno zaprl devet podobnih vlakcev smrti po ZDA. Očividec Nick Mendenhall je za AP News dogodek opisal kot "nenavaden in travmatičen". Po njegovih besedah je moški najprej padel s sedeža, nato pristal v drugem vagonu, zatem pa še enkrat padel z vlaka. "Videl sem ga, kako je zdrsnil s sedeža. Fizika je res nenavadna, a zdelo se je, kot da lebdi, saj se je vagon pod njim še premikal. Nato je padel nazaj v vlak, vendar v drug vagon, ne v tistega, iz katerega je padel, in pristal z glavo navzdol," je opisal. Ko je padel z vlaka, ni bilo videti, da bi se še vedno premikal, je še dodal.

"Bilo je izjemno nenavadno in travmatično. Potreboval sem nekaj sekund, da sem sploh dojel, kaj se dogaja," je očividec še pojasnil za AP News. Ne more verjeti, da je bil priča takšnemu dogodku in dodaja: "Nato sem pomislil na vse druge, ki jih je to prizadelo, na njegovo družino in ljudi na vlaku. To je Six Flags, veliko otrok je imelo prost dan od šole, v parku je bilo veliko šolskih skupin. Pomislil na travmo, ki so jo doživeli ljudje na vlaku."

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Goliath, švicarsko zasnovani vlakec smrti, v Georgii obratuje že dve desetletji in dosega hitrosti do 112 kilometrov na uro. Gre za eno najhitrejših atrakcij v parku, ki temelji predvsem na velikih spustih in visoki hitrosti.

Do nesreče je prišlo manj kot dva tedna po napovedi zaprtja vlakca smrti X2 v kalifornijskem parku Six Flags Magic Mountain, ki se je znašel v več tožbah zaradi domnevnih hudih poškodb možganov pri obiskovalcih.

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Zedd
14. 10. 2026 16.21
Saj... vlak smrti.
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