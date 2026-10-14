Groza na vlakcu smrti: 'Zdelo se je, kot da lebdi, pristal je z glavo navzdol'

Nesreča se je zgodila pred očmi številnih obiskovalcev, park pa je po dogodku začasno zaprl devet podobnih vlakcev smrti po ZDA. Očividec Nick Mendenhall je za AP News dogodek opisal kot "nenavaden in travmatičen". Po njegovih besedah je moški najprej padel s sedeža, nato pristal v drugem vagonu, zatem pa še enkrat padel z vlaka. "Videl sem ga, kako je zdrsnil s sedeža. Fizika je res nenavadna, a zdelo se je, kot da lebdi, saj se je vagon pod njim še premikal. Nato je padel nazaj v vlak, vendar v drug vagon, ne v tistega, iz katerega je padel, in pristal z glavo navzdol," je opisal. Ko je padel z vlaka, ni bilo videti, da bi se še vedno premikal, je še dodal.

"Bilo je izjemno nenavadno in travmatično. Potreboval sem nekaj sekund, da sem sploh dojel, kaj se dogaja," je očividec še pojasnil za AP News. Ne more verjeti, da je bil priča takšnemu dogodku in dodaja: "Nato sem pomislil na vse druge, ki jih je to prizadelo, na njegovo družino in ljudi na vlaku. To je Six Flags, veliko otrok je imelo prost dan od šole, v parku je bilo veliko šolskih skupin. Pomislil na travmo, ki so jo doživeli ljudje na vlaku."