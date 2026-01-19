Groza na vlaku: 'Vse se je treslo, nato so ugasnile luči'

Potem ko sta pri mestu Adamuz blizu Córdobe trčila dva vlaka, je Salvador Jimenez, novinar RTVE, ki je bil na enem od vlakov, povedal, da se je trčenje zdelo podobno potresu. "Bil sem v prvem vagonu. V tistem trenutku se je zdelo, kot da bi bil potres, in vlak se je iztiril," je dejal po poročanju BBC-ja.

Tudi 32-letna María Vidal se je počutila, "kot bi bil potres". "Vse se je treslo, nato pa je vlak nenadoma začel močno zavirati in luči so ugasnile. Bila sem v vagonu številka štiri, osebje nas je vprašalo, ali so na voljo zdravniki, ki bi šli v vagone 6, 7 in 8. Notri smo čakali približno 40 minut. Videla sem nekaj ljudi v res slabem stanju," pripoveduje. "Ljudje so kričali in klicali zdravnika," pa je grozo za javno radiotelevizijo Canal Sur opisal José, potnik, ki je bil na poti v Madrid. Rocío, ena od poškodovanih potnic, ki trenutno okreva v bolnišnici v Córdobi, je z vlakom potovala v Huelvo. Vračala se je z opravljanja sprejemnih izpitov za pravosodne policiste, ki jih je opravljalo skoraj 7000 kandidatov. "Vladal je popoln kaos, bilo je grozno," pripoveduje. "Vrglo nas je v zrak. Hvala bogu, da sem v redu, veliko ljudi je v slabšem položaju kot jaz."

Prevoz poškodovanih potnikov v bolnišnico v Madridu. FOTO: Profimedia