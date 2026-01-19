Groza na vlaku: 'Vse se je treslo, nato so ugasnile luči'

Potem ko sta pri mestu Adamuz blizu Córdobe trčila dva vlaka, je Salvador Jimenez, novinar RTVE, ki je bil na enem od vlakov, povedal, da se je trčenje zdelo podobno potresu. "Bil sem v prvem vagonu. V tistem trenutku se je zdelo, kot da bi bil potres, in vlak se je iztiril," je dejal po poročanju BBC-ja.
Tudi 32-letna María Vidal se je počutila, "kot bi bil potres". "Vse se je treslo, nato pa je vlak nenadoma začel močno zavirati in luči so ugasnile. Bila sem v vagonu številka štiri, osebje nas je vprašalo, ali so na voljo zdravniki, ki bi šli v vagone 6, 7 in 8. Notri smo čakali približno 40 minut. Videla sem nekaj ljudi v res slabem stanju," pripoveduje.
"Ljudje so kričali in klicali zdravnika," pa je grozo za javno radiotelevizijo Canal Sur opisal José, potnik, ki je bil na poti v Madrid.
Rocío, ena od poškodovanih potnic, ki trenutno okreva v bolnišnici v Córdobi, je z vlakom potovala v Huelvo. Vračala se je z opravljanja sprejemnih izpitov za pravosodne policiste, ki jih je opravljalo skoraj 7000 kandidatov. "Vladal je popoln kaos, bilo je grozno," pripoveduje. "Vrglo nas je v zrak. Hvala bogu, da sem v redu, veliko ljudi je v slabšem položaju kot jaz."
Zaradi udarcev v glavo in bruhanja mora ostati v bolnišnici na opazovanju. "Zdravniki so me na oddelku pregledali in me nato poslali v bolnišnico. Moja rebra niso zlomljena. Imam pa modrice in celo telo me boli," je povedala za El País.
33-letna María San José, ki je potovala z vlakom v Madrid, je povedala, da so najprej čutili tresenje, nato pa več sunkov, zaradi katerih je prtljaga popadala po tleh. "Ko smo izstopili iz vlaka, smo zagledali zverižene vagone in dva vagona drugega vlaka, ki sta se prevrnila."
44-letni Santiago je pojasnil, da se je vlak, s katerim je potoval, začel zibati z ene strani na drugo, dokler se končno ni ustavil. "Ko sem izstopil, sem najprej zagledal mrtvo osebo. Poskušali smo priti do prvega vagona, a je bil popolnoma razbit. Ljudje so klicali na pomoč in poskušali smo jih rešiti, vendar je bilo zelo težko." Po njegovih besedah so reševalne službe potrebovale približno eno uro, da so prispele.
Število smrtnih žrtev bi sicer lahko še naraslo, vzrok nesreče pa uradno še ni znan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.