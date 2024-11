Groza nad Grenlandijo: turbulenca 254 potnikov vrnila v Evropo

Airbus A330-300 je v četrtek ob enih popoldne iz švedske prestolnice poletel proti Miamiju, kjer bi moral pristati ob šestih po lokalnem času, toda Združenih držav Amerike ni dosegel. Po približno petih urah letenja so se nad Grenlandijo začele turbulence, ki so nazadnje postale tako močne, da so prekrižale potovalne načrte.

Eden izmed potnikov je za ABC News povedal, da se je tresenje tik pred Kanado začelo stopnjevati do te mere, da je postalo neugodno, potniki pa so kričali v agoniji. Posnetki, ki so zaokrožili na družbenih omrežjih, prikazujejo prehod med sedeži, ki je bil prekrit s hrano in stvarmi, odprli so se predali nad glavo, iz katerih je pometalo kovčke in torbe. Sliši se prestrašeno kričanje.