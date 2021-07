Groza v bližini hrvaške Koprivnice: moškega zasužnjil za 28 let in ga zlorabljal

Iz bližine hrvaške Koprivnice, mesta na severu države, okoli 70 kilometrov od meje s Slovenijo, prihaja grozljiva zgodba o 65-letniku, ki je nekega moškega skoraj 30 let zadrževal v ujetništvu kot sužnja, ga silil v težko delo in še na druge načine zlorabljal.

Danes 65-letni Hrvat je osumljen, da je za skoraj 30 let zasužnjil moškega in ga silil v trdo delo.

Osumljenega so prijavili zaradi trgovine z ljudmi, ker je od leta 1993 pa do junija letos danes 66-letnega moškega zadrževal na svojem posestvu oziroma kmetiji, ga silil v vsakodnevno delo z živino in druga gospodinjska opravila, brez denarnega nadomestila, pa tudi zagotavljanja osnovnih in higienskih življenjskih pogojev. Ob tem je izkoriščal njegove težke družinske in življenjske okoliščine, ni mu nudil niti ustreznega življenjskega prostora, je v kratki izjavi navedla policija.

V teh 28 letih, ko ga je zadrževal v 'suženjstvu', ga je celo fizično zlorabljal.

"Zaradi suma storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po prvem odstavku 106. člena Kazenskega zakonika je bila zoper osumljenca vložena kazenska prijava na pristojno občinsko državno pravobranilstvo. Izročen je bil nadzorniku pripora," so zapisali na Policijski upravi koprivniško-križevaške. Če bo odvetništvo vložilo kazensko ovadbo in bo sodišče ugotovilo, da gre res za kaznivo dejanje, lahko osumljeni pričakuje zaporno kazen od enega do 10 let, pa ob tem poročajo hrvaški mediji.

To je sicer že drugi primer večletnega zadrževanja osebe na posestvu proti njeni volji, ki prihaja z območja te hrvaške županije. Februarja letos so na Hrvaškem vložili obtožnico proti 68-letniku iz okolice Koprivnice, ki je moškega, danes starega 50 let, zadrževal kot sužnja. Kot so takrat sporočili hrvaški policisti, je izkoristil težke razmere, v katerih je žrtev živela, nato pa ji leta nalagal najtežja dela, za katera ji ni plačal, ji omejeval stike z ljudmi in z njo ravnal kot s svojo lastnino.