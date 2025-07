Groza v Nemčiji: pogrešano najstnico našli v lesenem zaboju

Nemški policisti so v torek našli 19-letnico, ki je konec tedna izginila na območju mesta Vogelsberg nedaleč od Erfurta. Pogrešana je bila dva dneva. Primer pa s tem ni bil zaključen, zdaj preiskujejo ugrabitev in povzročitev telesne poškodbe, poroča MDR.de.

Iskalna akcija je stekla takoj, ko so dobili obvestilo, da je najstnica pogrešana. Dekle mora namreč redno prejemati zdravila, sicer je njeno zdravje ogroženo. Sledi so policijo pripeljale do hleva na območju Vogelsberga. Lastnik je zatrjeval, da z izginotjem ni povezan, a je vseeno dovolil preiskavo. Takrat so policisti zaslišali klice na pomoč, ki so prihajali iz zaklenjenega zaboja.

Kot so sporočili, se 19-letnica nikakor ne bi mogla sama rešiti. Odpeljali so jo v bolnišnico, o vrsti in stopnji poškodb pa ne poročajo.

Policija je že prijela dva osumljenca, 56-letno žensko in 53-letnega moškega. V priporu sta od srede zvečer. Z žrtvijo nista sorodstveno povezana, ali so se poznali, pa še ugotavljajo.