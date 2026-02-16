Groza v trgovini: mami poskušal izpuliti malčico, zlomil ji je nogo

Mama je poskušala deklico zaščititi, na varnostnem posnetku vidimo tudi očeta, kako izpusti nakupovalni voziček in steče na pomoč, obenem pa v trgovino pritečejo še varnostniki in drugi kupci. Skupaj so moškega le uspeli obvladati in malčico rešiti.

Obisk supermarketa se je za družino iz italijanskega Bergama končal kot v nočni mori. Pri izhodu je proti mami, ki je za roko držala komaj leto in pol staro hčerko, planil neznani moški, zgrabil deklico za nogo in začel vleči.

"Težko je, ko vidiš lastno hčerko v nevarnosti, in takoj odreagiraš. Ne misliš, samo posreduješ," je za italijanski Tg1 povedal Matteo, oče malčice. "Vse se je zgodilo v delčku sekunde, nenadoma pa je zgrabil mojo hčerko," je nadaljeval. Zaključil je, da so vendarle imeli srečo v nesreči, in se zahvalil vsem, ki so takoj priskočili na pomoč.

Kot poročajo italijanski mediji, je bila deklica v incidentu poškodovana, napadalec naj bi jo namreč povlekel tako močno, da ji je zlomil nogo.

Gre za 37-letnika po poreklu iz Romunije, ki doslej ni imel kriminalnega dosjeja. Policija ga je aretirala, trenutno je v priporu. Družine ni poznal.