'V enem samem napadu je umrla petina prebivalcev vasi'

Tarča napada je bila kavarna, v kateri so se po pogrebu zbrali svojci pokojnega vojaka, ki so ga pred tem že pokopali v Dnipru, družina pa si je želela, da bi bil pokopan v domačem kraju.

Je pa ruska državna tiskovna agencija poročala, da je njihova vojska izvedla 20 zračnih in artilerijskih napadov na ukrajinske cilje v okrožju Kupjansk, kjer se nahaja prav vas Groza, a je v poročilu niso omenili. Prav tako niso navedli časovnice napada.

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je za napad na vas Groza obtožilo Rusijo in dodalo, da na območju ni bilo vojaških ciljev. Rusija medtem napada neposredno še ni komentirala, poroča BBC.

V času napada so svojci sedeli za mizo v kavarni, ki je vaščanom služila tudi kot trgovina. Po navedbah notranjega ministra je kavarno zadela raketa tipa iskander.

Ukrajinska novinarka in varnostna analitičarka Maria Avdeeva je v pogovoru za BBC dejala, da so bili Rusi o dogajanju v kavarni najverjetneje obveščeni, kar naj bi nakazovale tudi informacije v ruskih medijih, da so se na pogrebu zbrali le vojaki.