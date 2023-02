Groze v Turčiji in Siriji ni konec: 'Mislila sem, da se bodo pod menoj odprla tla'

Tla v Turčiji in Siriji po prvih dveh uničujočih potresih še zdaleč niso bila mirna, a upali so, da je najhujšega konec. Dva tedna po prvem uničujočem tresenju tal pa sta nova dva potresa na ulice znova poslala prebivalce Turčije in sosednje Sirije. Tokrat z magnitudi 6,4 in 5,8. "Podrlo se je še tisto, kar je obstalo," pravijo prestrašeni domačini, ki jih še vedno pestijo more zadnje katastrofe. Reševalci pod ruševinami znova iščejo ujete ljudi, umrli so še najmanj trije.

Potresa z magnitudo 6,4 in 5,8 sta v ponedeljek, natanko dva tedna po prvem rušilnem valu, znova pustošila po Turčiji in Siriji. Doslej je zaradi prvih dveh potresov umrlo več kot 44.000 ljudi, več deset tisoč a jih je ostalo brez strehe nad glavo. In nato je udarilo znova. A ta številka še zdaleč ni končna. Ne Turčija ne Sirija namreč ne razkrivata podatka, koliko oseb po potresih še pogrešajo. Nova dva potresa pa sta k seštevku žrtev dodala še vsaj tri nova imena, poroča BBC. Turški notranji minister Süleyman Soylu je povedal, da smrtne žrtve prihajajo iz mest Antakya, Defne in Samandag, ranjenih pa da je več kot 200 oseb. Ljudi je pozval, naj se ne odhajajo v potencialno nevarne stavbe.

Na ulicah sta znova zavladala panika in strah. Tisto, kar ni bilo porušeno pred dvema tednoma, se je zrušilo zdaj, poročajo prestrašeni prebivalci. Slaba potresna zgradba je velik krivec za prvotno uničenje. Zdaj pa so se stavbe, ki so bile poškodovane že pred dvema tednoma, znova sesedale kot hišice iz kart. "Mislila sem, da se bodo pod menoj odprla tla," je dejala ena od tamkajšnjih prebivalk Muna al-Omar, ki je bila v času novih potresov v šotoru v parku. V rokah je držala svojega sedemletnega sina. Čeprav so v nedeljo v Turčiji uradno prekinili reševalne akcije, te so se odvijale le še v dveh turških pokrajinah, so se reševalne ekipe vrnile na teren. Izpod ruševin skušajo rešiti na novo ujete ljudi. Reševalna vozila se medtem trudijo doseči tista najbolj prizadeta območja.