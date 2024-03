Grozeča vodna tromba nad mostom Vasco da Gama

V portugalski prestolnici se je nad mostom Vasco da Gama, drugim največjim mostom v Evropi, ki se razteza čez reko Tajo, v četrtek razvila velika vodna tromba. Pojav podrobneje preučujejo tudi meteorologi, saj bi lahko šlo celo za tornado, poročajo portugalski mediji. A tudi manjši vremenski dogodki so pristojnim povzročili več težav; predvsem gre za podrta drevesa in poplavljene hiše.

OGLAS

Portugalska civilna zaščita je po poročanju portugalskih medijev zaradi vremenskih težav naštela več kot 700 dogodkov. O večini poročajo z območja Lizbone in iz pokrajine Algarve. Poveljnik službe pri nacionalni upravi za izredne razmere in civilno zaščito (ANEPC) José Costa je dejal, da je bilo največ dogodkov povezanih s padci dreves, nato pa so sledile poplave ter dela zaradi poškodb objektov in čiščenje cest.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prav v Lizboni pa so v četrtek v objektiv ujeli veliko vodno trombo, ki se je grozeče približevala mostu Vasco da Gama, ki se razteza čez reko Tajo. Vrtinec sicer na srečo mostu, na katerem je bilo v času dogodka več avtomobilov, ni zadel, je pa po poročanju portugalskih medijev uničil dve montažni hiši. Dve osebi so morali zaradi tega preseliti. Tromba pa je poškodovala tudi več drugih hiš, podrla električne in telekomunikacijske drogove in več dreves ter poškodovala avtomobile, je po poročanju portala Sulinformacao pojasnil Pedro Araújo, operativni uradnik pri ANEPC. Obe izseljeni osebi so sprejeli družinski člani, je še povedal.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Nevihtne na Portugalskem icon-picture-layer-2 1 / 4