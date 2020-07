Iz zarjavelega tankerja bi lahko steklo za 35 milijonov evrov nafte

Združeni narodi opozarjajo, da se razmere hitro slabšajo, požar ali eksplozija na krovu 45 let starega tankerja Safer, ki je bil nazadnje v uporabi leta 2015, pa je le še vprašanje časa.

Tanker, na katerem že vse od takrat niso opravili prav nobenih vzdrževalnih del, je zasidran približno 60 kilometrov stran od pristanišča Hudajdah, nad katerim imajo nadzor uporniki. Pred kratkim je voda vdrla v strojnico tankerja, s tem se je še povečala nevarnost eksplozije ali potopitve tankerja, opozarjajo pristojni.

Jemenska okoljska organizacija Holm Akhdar ocenjuje, da bi razlitje nafte tako prizadelo okolje, da bi brez dela ostalo 126.000 ljudi, ki se preživljajo z ribištvom, poroča BBC. V morje bi se izlilo štirikrat toliko nafte kot ob razlitju s tankerja Exxon Valdez leta 1989, ki velja za eno najhujših okoljskih katastrof vseh časov.

Kot opozarjajo, bi bilo potrebnih 30 let dela, da bi očistili okolje Rdečega morja, če bi se izlila nafta. Poleg tega bi oljni madež prekinil dostop do pristanišča, ki je glavna oskrbovalna pot za ta del Jemna in sta od nje odvisni dve tretjini jemenskega prebivalstva.

Združeni narodi so upornike, ki nadzorujejo območje, pozvali, da strokovnjakom omogočijo dostop do tankerja, da se tako prepreči najhujše. Strokovnjaki bi namreč zavarovali tanker in pripravili načrt prečrpanja nafte, ki naj bi bila vredna 35 milijonov evrov. Združeni narodi menijo, da bi bilo prav, da si denar od prodaje te nafte razdelita jemenska vlada, ki jo podpirajo arabske države, in hutijski uporniki, a so ti prepričani, da bi moral biti ves denar njihov.

Jemenska državljanska vojna je sicer terjala že več kot 100.000 življenj, poteka ena najhujših humanitarnih katastrof. Skoraj 80 odstotkov od 24 milijonov prebivalcev potrebuje katero od oblik pomoči, da lahko preživijo. Približno dva milijona otrok sta akutno podhranjena.