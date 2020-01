Grozi Hrvaški nova mednarodna afera zaradi odlagališča jedrskih odpadkov iz Krškega?

Hrvaška namera, da bi na območju Trgovske gore, ki je le okoli 900 metrov oddaljena od reke Une in meje z Bosno in Hercegovino, skladiščili radioaktivne odpadke iz Jedrske elektrarne Krško, je naletela na odpor lokalnega prebivalstva iz sosednje države BiH. Novi minister za zunanjo trgovino BiH Staša Košarac , sicer iz vrst SNSD Milorada Dodika , je namreč dejal, da želi Bosna in Hercegovina doseči dogovor s Hrvaško in Slovenijo, da bi preprečili odlaganje nuklearnih odpadkov na območju Trgovske gore.

Jedrska elektrarna Krško je bila zgrajena bila na podlagi samoupravnega sporazuma med SR Hrvaško in SR Slovenijo, ki sta vsaka vložili polovico sredstev in od zagona tudi po razglasitvi neodvisnih držav prejemata vsaka polovico proizvedene električne energije. V JEK tako nastajajo slovenski in hrvaški jedrski odpadki.

Da BiH misli resno z grožnjo o mednarodni arbitraži glede tega vprašanja, če s Hrvaško ne bodo dosegli dogovora, kaže tudi dejstvo, da bosta minister za zunanjo trgovino Košarac in ministrica za okoljsko ureditev in ekologijo Srebrenka Golič predsedstvu predlagala, naj se v državnem proračunu BiH rezervirajo sredstva za oblikovanje pravnega in strokovnega tima, ki bo zastopal interese BiH v morebitni mednarodni arbitraži s Hrvaško.

Septembra lani so se vse tri strani na Bledu pogajale o lokaciji novega odlagališča. Poleg Trgovske gore je bila ena od možnosti tudi odlagališče na Vrbini, a je hrvaška stran dejala, da zanje to ni sprejemljiva rešitev, saj da Vrbina leži ob vodotoku Save. Vendar Miroslav Drljača, župan občine Novi Grad v BiH, kjer so organizirali množične proteste proti odlagališču na Trgovski gori, je takrat poudaril, da ta argument Hrvaške ne pije vode. "Po mojem mnenju je odločilen razlog ta, da so zapravili denar, ki so ga v preteklih letih preko nadomestil prejemali za gradnjo odlagališča. Argument Hrvaške, da zanje Vrbina ni sprejemljiva, ker je v vodotoku Save, ne zdrži, saj bo tam vseeno odlagališče. Vprašanje je bilo le, ali bo to le za del ali pa za ves jedrski odpad iz elektrarne Krško," je dejal Drljača.

Hrvaška je v svojem državnem programu za prostorsko ureditev kot edino potencialno lokacijo za odlaganje jedrskih odpadkov že leta 1999 določila Trgovsko goro. Okoljevarstveniki v BiH so zato kritični do svojih oblasti, ker takrat niso nasprotovali tem načrtom Hrvaške, a bosanske oblasti teh načrtov niso vzele preveč resno, saj so predvidevale, da gre le za hipotetično možnost.