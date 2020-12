Grozi nam veliko hujša pandemija: 'Lakota je na pragu človeštva'

"Ko sem se zjutraj zbudil v tem čudovitem Rimu, sem si težko predstavljal, da je nekoč to mesto prizadela huda epidemija lakote, ki je pobila skoraj 90 odstotkov celotne populacije. Zgodovinarji to obdobje povezujejo s padcem rimskega imperija. Vprašanje je, ali je lakota povzročila padec imperija ali je imperij padel zaradi epidemije lakote. Mislim, da sta pravilna oba odgovora," je svoj govor ob podelitvi začel Beasley.

Govor je Beasley sklenil z besedami, da vsak večer ob odhodu v posteljo joka za otroki, ki jih niso mogli rešiti. "Če nimamo dovolj denarja in dostopa, ki ju potrebujemo, se moramo odločiti, kateri otroci bodo jedli in kateri ne, kateri bodo živeli in kateri umrli," je poudaril. "Prosim, ne zahtevajte od nas, da izbiramo, kdo bo živel in kdo umrl. (...) Nahranimo vse," je pozval.

Letošnje Nobelove nagrajence v šestih kategorijah so tako kot običajno, le z manj fizično prisotnih novinarjev, razglasili oktobra. Zaradi pandemije nihče od njih ni prišel po plaketo in medaljo v Stockholm oziroma Oslo. Slovesnosti tradicionalno potekata 10. decembra, na obletnico smrti ustanovitelja nagrad, švedskega industrialca in izumitelja dinamita Alfreda Nobela. Slovesnosti v Stockholmu niso odpovedali že od druge svetovne vojne, slovesnost v Oslu pa so nazadnje odpovedali leta 1976, ko zaradi pomanjkanja primernih kandidatov niso podelili nagrade za mir.