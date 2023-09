Grozi svetovno pomanjkanje dizla?

Pomanjkanje dizla po svetu se odraža skozi rast cen tega goriva. Na trgu kljub upočasnitvi industrijske aktivnosti na Kitajskem in v EU primanjkuje več deset milijonov sodov. Proizvodnja se še vedno ni vrnila na raven pred pandemijo, poroča Index.

Situacijo je izkoristila Rusija, ki je drastično zmanjšala izvoz dizla. V prvih 20 dneh septembra se je ruski izvoz v primerjavi z avgustom zmanjšal za 30 odstotkov. V Kremlju so pojasnili, da uvajajo omejitve pri izvozu, da bi stabilizirali cene goriva na domačem trgu. Ukrep naj bi bil začasen, kdaj ga bodo odpravili, pa ni jasno.

Iz prepovedi izvoza so sicer izvzete Belorusija, Kazahstan, Armenija in Kirgizistan, ne pa tudi Kitajska. Zaradi rasti cen na svetovnih trgih in slabitve rublja sicer že mesece raste tudi cena dizla v Rusiji.

Na rast cen dizelskega goriva in drugih naftnih derivatov vpliva zmanjšanje proizvodnje surove nafte s strani Savdske Arabije in držav OPEC. Prva je zmanjšala proizvodnjo za milijon sodov na dan in napovedala, da je ne bo povečevala vsaj do začetka prihodnjega leta.

Težave pa so tudi na Zahodu. Kot poroča Index, ki se sklicuje na vire iz industrije, vzdrževanje rafinerij običajno poteka v tem delu leta, kar zahteva zmanjšanje zmogljivosti ali začasno zaustavitev proizvodnje. Po pandemiji je manjši tudi obseg proizvodnje. Leta 2019 je bilo v ZDA 132 delujočih rafinerij, leto pozneje se je to število zmanjšalo na 125. Rafinerije iz surove nafte proizvajajo več vrst goriva, zato se je proizvodna zmogljivost zmanjšala.