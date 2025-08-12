Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Grozil s pištolo in bombo, na kraj odhitela specialna enota

Supetar, 12. 08. 2025 14.04 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
6

Na Braču je moški s pištolo v rokah iskal nekoga, s katerim naj bi imel nerazrešen spor. Ko je prišel domov, se je sprl z dvema moškima, ki sta bila takrat pri njem. Nato je zaklenil v hišo ter zagrozil z bombo. Na kraj je odhitela specialna enota hrvaške policije.

Hrvaška policija (fotografija je simbolična)
Hrvaška policija (fotografija je simbolična) FOTO: AP

Na hrvaškem otoku Braču se je okoli 10. ure dopoldne odvijala prava drama. Enota specialne policije je bila napotena v Supetar, po tem, ko so tam v vozilu opazili moškega s pištolo v rokah.

Kot poroča Dalmatinski portal, je moški, sicer domačin, najprej po mestu iskal nekoga, s katerim je imel nerešen spor. Pripeljal se je do neke zgradbe in grozil, pri tem pa v rokah držal pištolo. Po tem, ko so ga na kratko zadržali, se je odpeljal.

Ko se je vrnil v svojo hišo, se je nato sprl z dvema moškima, ki sta bila takrat pri njem, neuradne informacije navaja spletni portal Morski.hr. Nato se je zaklenil in začel groziti še z bombo.

Policija se je nemudoma odzvala in na kraj poslala pripadnike specialne enote. Osumljenca so kmalu in brez večjih težav pridržali, kriminalistična preiskava je v teku. Izkazalo se je, da je pištola air soft replika, ročna bomba pa prava. Pri njem pa naj bi našli še več orožja.

Brač bomba pištola grožnje specialna enota
Naslednji članek

22-letni Slovenec na Krku zapeljal s ceste, v nesreči poškodovanih pet oseb

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa
12. 08. 2025 14.42
Pri nas očitno ni drugih novic kot: Jože spet kosi travo navsezgodaj in budi sosede, da lahko za kako uro, dve pobegne stran od žene.
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
12. 08. 2025 14.41
CELA HRVAŠKA JE ZDAJ SLOVENSKA!!!!
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
12. 08. 2025 14.40
+2
Od kdaj je pa slovenija od hrvatov, ko je toliko novic!
ODGOVORI
2 0
Stajerc22
12. 08. 2025 14.25
+2
Same CRO novice vsak dan..
ODGOVORI
2 0
ptuj.si
12. 08. 2025 14.16
+5
Kateri del Slovenije je Brač?
ODGOVORI
5 0
Stajerc22
12. 08. 2025 14.25
+1
Placujejo jim promocijo
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089