Grozil s pištolo in bombo, na kraj odhitela specialna enota

Na hrvaškem otoku Braču se je okoli 10. ure dopoldne odvijala prava drama. Enota specialne policije je bila napotena v Supetar, po tem, ko so tam v vozilu opazili moškega s pištolo v rokah.

Kot poroča Dalmatinski portal, je moški, sicer domačin, najprej po mestu iskal nekoga, s katerim je imel nerešen spor. Pripeljal se je do neke zgradbe in grozil, pri tem pa v rokah držal pištolo. Po tem, ko so ga na kratko zadržali, se je odpeljal.

Ko se je vrnil v svojo hišo, se je nato sprl z dvema moškima, ki sta bila takrat pri njem, neuradne informacije navaja spletni portal Morski.hr. Nato se je zaklenil in začel groziti še z bombo.

Policija se je nemudoma odzvala in na kraj poslala pripadnike specialne enote. Osumljenca so kmalu in brez večjih težav pridržali, kriminalistična preiskava je v teku. Izkazalo se je, da je pištola air soft replika, ročna bomba pa prava. Pri njem pa naj bi našli še več orožja.