Grozil z bombo: 'Prišla je specialna enota, videl sem, da ima nekaj v roki'

Policisti so moškega našli, ko je sedel na klopi in v rokah držal bombo. Predal se jim je sam, piše Jutarnji list . Nadeli so mu lisice in odvedli v policijsko vozilo. Najprej ga bo pregledal zdravnik, nato bo sledila krininalistična preiskava. Da je moški, ki je danes grozil z bombo, pod policijskim nadzorom, je tudi za net.hr potrdila hrvaška policija.

Hrvaška policija je popoldne prejela prijavo, da se v Šišićevi ulici v zagrebški četrti Utrine nahaja moški z eksplozivno napravo. Nemudoma so se odpravili tja, piše spletni portal net.hr .

Informacijo o moškem, ki hodi po soseski z bombo in ki ga išče policija, je na družbenih omrežjih objavilo več prebivalcev Zagreba.

Novinarji omenjenega portala so se pogovarjali z več očividci, ki so bili na kraju dogajanja. Med drugim so jim povedali, da je tja prihitela tudi specialna enota.

Po besedah Draga iz Utrine se je vse skupaj začelo okoli 14.30, nakar je policija hitro vzpostavila varnostno območje. "Vse je bilo zaprto, nihče se ni mogel približati," razlaga. "Policija je prišla takoj, bilo jih je približno 15," pravi očividec in dodaja, da je moški nato govoril s policisti, a se sprva ni hotel predati. "Videl sem, da ima nekaj v roki, vendar ne vem, kaj. Nisem bil blizu, nisem videl, ali je iz bombe odstranil varnostni zatič," pojasnjuje Drago. "Odstranili so nas, da se ne bi – bog ne daj – kaj zgodilo. Potem sem gledal skozi okno. Prepričevali so ga, se pogovarjali z njim in se je sam predal," še pripoveduje.

"Šel sem ven in videl približno 50 različnih avtomobilov, nekaj policijskih in nekaj z modrimi utripajočimi lučmi. Nisem vedel, kaj se dogaja, prijatelji so mi povedali. (Policiji) so povedali, da je ta moški že enkrat prej prišel in se obnašal nekoliko čudno, v vrečki je nosil pijačo in jim jo ponujal. In evo, dva dni kasneje je tukaj z bombo," pa je dejal drugi očividec.

"Nisem vedel, kaj se dogaja. Policija je bila vsenaokoli, vladala je panika. Ustavili so promet, ljudje niso mogli več sem, vse je bilo prazno," razlaga Mirko, ki v Utrinah živi že desetletja.