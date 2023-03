Grozilo mu je 4760 let zapora, dobil jih je 'samo' 280

Ne več tisočletij, zato pa več stoletij je grško pravosodje prisodilo 45-letnemu ribiču iz Egipta, ki naj bi poskušal iz Libije pritihotapiti 336 moških, 10 žensk, 128 dečkov in devet deklic.

Do zadnjega kotička natrpana barka se je konec novembra približala obali Krete, nato pa so z nje poslali klic na pomoč. Krmar - to delo je opravljal obsojeni ribič - je namreč v močnem vetru izgubil nadzor nad plovilom.

Zgodba se je končala srečno, preživeli so vsi. Grška obalna straža je ladjo privlekla na obalo, oblasti pa so nemudoma prijele sedem migrantov, ki so poskušali upravljati ladjo. Med njimi 45-letnika in njegovega 15-letnega sina.

Tri mesece in pol kasneje je sodišče moškemu prisodilo 280 let zapora. A grški nevladniki, ki pomagajo migrantom, trdijo, da si kazni ni zaslužil. Ribič naj namreč ne bi bil tihotapec ljudi, ampak eden od tistih, ki so upali na boljše življenje v Evropi. S sinom se je na pot podal, da bi bil spet skupaj z drugim sinom, ki je že v Veliki Britaniji. Ker si ni mogel privoščiti plačila več tisoč evrov zase in za otroka, je pristal na to, da bo na ladji opravljal delo. In tako je končal za krmilom.

Gre za vedno pogostejšo prakso tihotapcev, ki tako poberejo denar in zmanjšajo tveganje. Zase, ne za množice, ki jih prepustijo morju.

Cilj ladje, ki je bila še najbolj podobna kupu starega železa, je bila Italija in ne Grčija, večina potnikov pa je prihajala iz Sirije, Egipta, Pakistana, Sudana in Palestine.